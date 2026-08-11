© Foto: wO-ChatGPTWenn Verbraucher seltener essen gehen, leiden Restaurants. Für Landwirte kann der Trend sogar positiv sein: Vom Supermarkt-Euro kommt deutlich mehr auf dem Hof an.Weniger Restaurantbesuche sind ein großes Problem für die Gastronomie. Doch dieselbe Entwicklung könnte für Landwirte überraschende Vorteile haben: Wer häufiger zu Hause kocht, lenkt einen deutlich größeren Teil seiner Ausgaben in Richtung Landwirtschaft. Wie groß dieser Unterschied sein kann, zeigen Daten des US-Landwirtschaftsministeriums USDA. Im Jahr 2024 erhielten Farmer dort durchschnittlich 18,5 Cent von jedem Dollar, den Verbraucher für Lebensmittel zum Verzehr zu Hause ausgaben. Beim Essen außer Haus waren es lediglich …
Enthaltene Werte: FR0000063935,FR0000120172,PTJMT0AE0001,FI0009000202,DE0007074007,DE0006069008,DE0007297004,VGG6564A1057,SE0006993770,NL0011794037,DE000A161408,GB00BLGZ9862Den vollständigen Artikel lesen
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