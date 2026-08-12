PFS und Bohrergebnisse…: Newcore Gold: Enchi erreicht die nächste Entwicklungsstufe

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Erstmals definiert die Vormachbarkeitsstudie eine Mineralreserve und ein Tagebau-/CIL-Entwicklungskonzept. Gleichzeitig liefern die Bohrungen auf 'Nyam' den bislang stärksten gemeldeten Grade-Thickness-Abschnitt.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Newcore Gold Ltd.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratungsvertrag mit Newcore Gold Ltd. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (Geschäftsführer der JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 12. August 2026, 5:30 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Newcore Gold Ltd. (WKN: A2QATA) hat sein "Enchi'-Goldprojekt in Ghana in eine neue technische Phase geführt. Mit dem Abschluss der Vormachbarkeitsstudie ("Pre-Feasibility Study', "PFS') verfügt Enchi erstmals über eine definierte wahrscheinliche Mineralreserve und ein konkretes Entwicklungskonzept. Parallel dazu liefert das laufende 80.000 Meter-Bohrprogramm neue Hinweise auf höhergradige Mineralisierung unterhalb der aktuellen Reservegruben.

Genau darin liegt die aktuelle Unternehmensstory: Die "PFS' schafft eine belastbare Entwicklungsbasis, während die jüngsten Bohrergebnisse zusätzliches Potenzial aufzeigen, das noch nicht in der aktuellen Mineralressourcenschätzung, Mineralreserve und "PFS'-Ökonomie enthalten ist. "Enchi' verbindet damit technische Risikoreduzierung mit weiterem Explorationspotenzial - ohne dass bereits eine Bau-, Finanzierungs- oder Produktionsentscheidung getroffen wurde.

Die "PFS' schafft erstmals eine Reservenbasis!

Die "PFS' markiert einen entscheidenden Schritt: "Enchi' weist nun eine "wahrscheinliche'-Mineralreserve von 51,3 Millionen Tonnen mit 0,64 g/t Gold in denen 1,055 Millionen Unzen Gold enthaltenen sind aus. Darüber hinaus umfasst die Mineralressourcenschätzung 83,6 Mio. Tonnen "angezeigte'-Mineralressourcen mit 0,56 g/t Gold und 1,502 Millionen enthaltenen Unzen sowie 40,1 Millionen Tonnen "abgeleitete'-Mineralressourcen mit 0,49 g/t Gold bzw. 626.000 enthaltenen Unzen.

Quelle: Newcore Gold

Die "angezeigten' Mineralressourcen werden einschließlich der Mineralreserven ausgewiesen.

Die Vormachbarkeitsstudie definiert das Potenzial für einen konventionellen Tagebaubetrieb mit Vertragsbergbau, einer zentralen Mahl- und "Carbon-in-Leach'-("CIL')-Aufbereitungsanlage sowie einem Jahresdurchsatz von 5,5 Mio. Tonnen. Material aus "Boin', "Sewum', "Nyam' und "Kwakyekrom' soll zu einer zentralen Aufbereitungsanlage transportiert werden. Die "PFS' unterstellt eine Bauzeit von 24 Monaten, stellt jedoch keine endgültige Investitions- oder Bauentscheidung dar.

Beim Goldpreis des Basisszenarios von 3.800,- USD je Unze weist die Studie einen Nachsteuer-"NPV' bei einem Diskontsatz von 5% von 496 Mio. USD, eine Nachsteuer-"IRR' von 37% und eine modellierte Amortisationszeit von 1,6 Jahren aus. Der anfängliche Kapitalbedarf wird auf 351 Mio. USD geschätzt. Der NPV ist ein abgezinster Modellwert - weder Umsatz noch Gewinn - und hängt wesentlich von Goldpreis, Kosten, Wechselkursen, Genehmigungen, Finanzierung und Umsetzung ab.

Quelle: Newcore Gold, PFS-Präsentation vom 24. Juni 2026. Werte gerundet; das Szenario bei 4.200 USD ist keine Goldpreisprognose.

Das Finanzmodell wurde auf 100%-Projektbasis erstellt und berücksichtigt unter anderem eine 2%-NSR-Lizenzgebühr an Triple Flag Precious Metals, die gleitende staatliche Goldroyalty in Ghana - 10% im Basisszenario - sowie einen Körperschaftsteuersatz von 35%. Der 10%-Free-Carried-Interest des Staates Ghana ist darin nicht berücksichtigt.

Höhere Anfangsgehalte prägen das Wirtschaftsprofil!

Die "PFS' weist über 9,3 Jahre eine zahlbare Goldproduktion von insgesamt 953.350 Unzen aus, entsprechend durchschnittlich rund 104.000 Unzen pro Jahr. In den ersten drei Produktionsjahren steigt die jährliche Produktion auf durchschnittlich rund 128.900 Unzen, gestützt durch einen höheren durchschnittlichen Anlagenzufuhrgehalt von 0,80 g/t Gold.

Entsprechend liegen auch die modellierten Kosten in der frühen Produktionsphase niedriger: Die "PFS' nennt durchschnittliche "AISC' von 1.967,- USD je Unze für die ersten drei Jahre gegenüber 2.290,- USD je Unze über die gesamte Minenlaufzeit. Die durchschnittliche Goldgewinnung wird auf 90,5% geschätzt.

In einem höheren, näher am Spot-Goldpreis liegenden Szenario bei einem Goldpreis von 4.200,- USD je Unze erhöht sich der Nachsteuer-NPV5% auf 647 Mio. USD, die Nachsteuer-"IRR' steigt auf 45% und die Amortisationszeit verkürzt sich auf 1,4 Jahre. Dieses Szenario veranschaulicht die hohe Goldpreissensitivität des Projekts (es stellt keine Prognose für den künftigen Goldpreis dar).

"Nyam' liefert den bislang stärksten gemeldeten Grade-Thickness-Abschnitt!

Die am 29. Juli 2026 veröffentlichten Ergebnisse setzen bei "Nyam' einen neuen technischen Referenzpunkt. Bohrloch NBDD088 durchschnitt 3,67 g/t Gold über 25,3 m ab 307,7 m. Nach Angaben von Newcore handelt es sich dabei um den bislang stärksten bei "Nyam' gemeldeten Abschnitt gemessen am Produkt aus Gehalt und Länge. Diese Mineralisierung wurde unterhalb der Grubenbegrenzungen durchschnitten, welche die Mineralreserven einschränken, und ist nicht in der aktuellen PFS-Ökonomie enthalten.

Weitere Bohrlöcher aus derselben Meldung stützten die Kontinuität: NBDD091 lieferte 1,26 g/t Gold über 18,0 m, einschließlich 2,31 g/t über 9,0 m, während NBDD087 1,18 g/t Gold über 14,0 m durchschnitt. Die Bohrungen bei "Nyam' erreichten eine maximale vertikale Tiefe von rund 275 m, während die durchschnittliche vertikale Tiefe aller bislang bei "Nyam' abgeschlossenen Bohrungen laut Unternehmen lediglich bei rund 100 m liegt.

Bei den gemeldeten Intervallen handelt es sich um Bohrlochlängen. Newcore Gold (WKN: A2QATA) schätzt die wahren Mächtigkeiten auf etwa 75% bis 85% der gemeldeten Längen. Ob und in welchem Umfang die Ergebnisse letztlich Mineralressourcen, Mineralreserven oder den Minenplan verändern, muss durch zusätzliche Bohrungen, Modellierungen und technische Studiennachgewiesen werden.

Quelle: Newcore Gold, Pressemitteilung vom 29. Juli 2026

Der jüngste Treffer knüpft an die im Jahr 2026 gemeldeten Ergebnisse an. Ende Juni meldete Newcore Ergebnisse aus Diamantbohrungen bei "Nyam': 3,51 g/t Gold über 21,0 m, einschließlich 5,91 g/t über 9,0 m in NBDD086, sowie 1,61 g/t Gold über 14,0 m, einschließlich 2,94 g/t über 7,0 m in NBDD085. Zusammen stützen diese Ergebnisse die Interpretation, dass sich höhergradige Strukturen bei "Nyam' unterhalb der aktuellen Reservegruben fortsetzen könnten.

80.000 Meter-Bohrprogramm bietet zusätzliches Potenzial!

Zum Stand der Pressemitteilung vom 29. Juli 2026 waren Ergebnisse für 46.140 m in 288 Bohrlöchern veröffentlicht. Nach Angaben des Unternehmens durchschnitten 99% der Bohrlöcher Goldmineralisierung. Auf dem Projekt sind vier Bohrgeräte aktiv. Das Programm verfolgt drei klare Ziele: Ressourcenumwandlung, Ressourcenwachstum und neue Entdeckungen. RC-Bohrungen konzentrieren sich vor allem auf oberflächennahe Oxid-, Übergangs- und flache Frischgesteinsmineralisierung, während Diamantbohrungen das höhergradige Potenzial in der Tiefe testen.

Die zugrunde liegende Mineralressourcenschätzung berücksichtigt Bohrdaten bis zum Datenstichtag 6. Oktober 2025. Nur die ersten rund 28.000 m des laufenden Programms wurden in die am 18. März 2026 veröffentlichte Mineralressourcenschätzung und damit in die im Juni 2026 veröffentlichte Vormachbarkeitsstudie aufgenommen. Mehr als 50.000 m des auf 80.000 m erweiterten Programms sind nicht in der aktuellen "PFS'-Ökonomie enthalten. Das bedeutet jedoch nicht, dass sämtliche dieser Meter bereits gebohrt, analysiert oder veröffentlicht wurden.

Newcore Gold (WKN: A2QATA) erhielt Ende Mai 2026 zusätzliche finanzielle Flexibilität durch den Abschluss einer "Bought-Deal'-Finanzierung über 28,31 Mio. Aktien zu 0,53 CAD je Aktie mit einem Bruttoerlös von rund 15,0 Mio. CAD. Die Mittel sind für Exploration und Entwicklung bei Enchi, allgemeine Unternehmenszwecke und Betriebskapital vorgesehen. Sie unterstützen die Fortsetzung des Programms, ersetzen jedoch nicht die künftige Projektfinanzierung, die für eine mögliche Minenentwicklung erforderlich wäre.

Fazit: Definierte Basis plus noch nicht in der "PFS' berücksichtigtes Bohrpotenzial

"Enchi' ist nicht länger ausschließlich eine Ressourcenstory. Die "PFS' schafft erstmals eine Reservenbasis und definiert einen konkreten Tagebau- und CIL-Entwicklungsplan. Gleichzeitig liegen die bislang wichtigsten im Jahr 2026 gemeldeten Bohrergebnisse außerhalb der aktuellen Studiengrundlage.

Besonders relevant ist die jüngste Bohrung bei "Nyam': NBDD088 durchschnitt 3,67 g/t Gold über 25,3 m ab 307,7 m. Sie liefert einen breiten, höhergradigen Abschnitt unterhalb der aktuellen Reservegrube und unterstützt damit das von Newcore Gold (WKN: A2QATA) beschriebene Tiefenpotenzial bei "Nyam'. Zusammen mit den zusätzlichen, bereits früher im Jahr 2026 gemeldeten Bohrergebnissen eröffnet dies die Möglichkeit, künftige Ressourcenmodelle, Reserven und Minenpläne zu verbessern - vorausgesetzt, zusätzliche Bohrungen bestätigen ausreichende Größe und Kontinuität.

Newcore tritt damit in die nächste Phase ein: Weiterentwicklung des Projekts und technische Risikoreduzierung auf der einen sowie Ressourcenwachstum auf der anderen Seite. Die "PFS' liefert die Entwicklungsbasis. Die Ergebnisse des laufenden 80.000 m-Programms werden eine wichtige Grundlage für die Beurteilung des zusätzlichen Ressourcen- und Entwicklungspotenzials von "Enchi' bilden.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und technische Hinweise

Newcore Gold Ltd., "Newcore Gold Drilling Intersects 3.67 g/t Gold over 25.3 Metres, at the Enchi Gold Project, Ghana", 29. Juli 2026.

Newcore Gold Ltd., "Newcore Gold Drilling Intersects 3.51 g/t Gold over 21.0 Metres, Including 5.91 g/t Gold over 9.0 Metres", 30. Juni 2026.

Newcore Gold Ltd., "Newcore Gold Announces Robust Pre-Feasibility Study for the Enchi Gold Project, Ghana", 24. Juni 2026.

Newcore Gold Ltd., "Newcore Gold Drilling Intersects 1.37 g/t Gold over 24.0 Metres, Including 1.93 g/t Gold over 12.0 Metres", 16. Juni 2026.

Newcore Gold Ltd., "Newcore Gold Increases Drill Program to 80,000 Metres at the Enchi Gold Project, Ghana", 2. Juni 2026.

Newcore Gold Ltd., "Newcore Gold Closes $15 Million Bought Deal Financing", 28. Mai 2026.

Newcore Gold Ltd., "Technical Report Mineral Resource Estimate Update, Enchi Gold Project, Ghana", Bericht vom 1. Mai 2026; Mineralressourcenschätzung veröffentlicht am 18. März 2026.

Newcore Gold Ltd., Unternehmenspräsentation und Projektgrafiken, Stand Juli 2026.

Intro-Bild: Newcore Gold

Technischer Hinweis / NI 43-101: Die wissenschaftlichen und technischen Angaben beruhen auf den von Newcore Gold veröffentlichten Publikationen und technischen Daten. Die PFS wurde unter Federführung von Lycopodium (Americas) Limited und unter Mitwirkung weiterer unabhängiger technischer Berater und Qualified Persons gemäß NI 43-101 erstellt. Nach Angaben des Unternehmens war zum Redaktionsschluss weiterhin vorgesehen, den vollständigen technischen Bericht zur PFS und Mineralreserve innerhalb von 45 Tagen nach der Meldung vom 24. Juni 2026 auf SEDAR+ einzureichen. Sofern nicht anders angegeben, handelt es sich bei den Bohrintervallen um Bohrlochlängen; die wahren Mächtigkeiten können abweichen.

Methodik, Offenlegungen, Risikofaktoren und Haftungsausschluss

Werbecharakter und Vergütung: Diese Veröffentlichung ist eine Marketingmitteilung / ein Werbe- und Promotiontext und weder eine Finanzanalyse noch eine individuelle Anlageberatung. Der Artikel erscheint im Auftrag von Newcore Gold Ltd. SRC swiss resource capital AG unterhält mit Newcore Gold Ltd. eine entgeltliche, nicht erfolgsabhängige Investor-Relations- und Marketingbeziehung. JS Research GmbH erhält von SRC eine Vergütung für die Erstellung und Veröffentlichung des Artikels. Dadurch besteht ein konkreter Interessenkonflikt.

Ersteller, Veröffentlichungsdatum und Verantwortung: Dieser Artikel wurde am 6. August 2026 von Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH, erstellt. Die Tätigkeit der JS Research GmbH ist gemäß § 86 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) bei der BaFin angezeigt. Verantwortlich für den Inhalt im Sinne des § 18 Abs. 2 Medienstaatsvertrags (MStV) ist Jörg Schulte.

Methodik und Annahmen: Grundlage des Artikels sind Unternehmensmeldungen, Unternehmenspräsentationen, der NI-43-101-Technische Bericht zur Mineralressourcenschätzung, die PFS-Mitteilung sowie öffentlich zugängliche Quellen. Die Einordnung ist qualitativ. Es werden keine eigenen Bewertungsmodelle, Kursziele oder formellen Kauf-, Halte- oder Verkaufsempfehlungen verwendet. Modellwerte wie NPV, IRR, Amortisationszeit, Cash Costs und AISC sind Studienergebnisse auf Basis von Annahmen und keine Garantie für künftige Resultate.

Bedeutung, Zeithorizont und Update-Policy: Die Darstellung ist thematisch positiv und bezieht sich auf einen mittelfristigen Zeithorizont von etwa 6 bis 24 Monaten. Ein planmäßiges Update ist nicht vorgesehen. Aktualisierungen erfolgen nur, soweit dies gesetzlich erforderlich ist oder aus redaktionellen Gründen als angemessen erachtet wird. Redaktionsschluss für Unternehmensinformationen war der 6. August 2026.

Interessen und Positionen: Nach bestem Wissen von SRC hielten zum Zeitpunkt der Erstellung weder SRC noch der Autor Jörg Schulte Aktien von Newcore Gold Ltd. Netto-Positionen von 0,5% oder mehr: keine. Market-Making-, (Co-)Lead-Manager- oder Investmentbanking-Rollen in den vorangegangenen zwölf Monaten: keine. Newcore Gold Ltd. hält keine Beteiligung von 5% oder mehr an JS Research GmbH oder SRC. Eigengeschäfte werden ausschließlich unter Beachtung der anwendbaren gesetzlichen Vorgaben getätigt.

Wesentliche Chancen: Mögliche Chancen liegen unter anderem in der weiteren Entwicklung der Enchi-PFS, einer erfolgreichen Beantragung einer Mining Lease, zusätzlicher Ressourcen- oder Reservenentwicklung, der Umwandlung abgeleiteter Mineralressourcen, positiven Bohrergebnissen, einer Optimierung des Minenplans sowie einem günstigen Goldpreisumfeld.

Wesentliche Risiken: Zu den wesentlichen Risiken zählen insbesondere Goldpreis- und Wechselkursschwankungen, Genehmigungs-, Finanzierungs- und Verwässerungsrisiken, Baukostensteigerungen, technische und metallurgische Risiken, Ressourcen- und Reservenrisiken, Explorationsrisiken, Umwelt- und ESG-Risiken, politische und regulatorische Risiken in Ghana, Infrastruktur- und Betriebsrisiken sowie das Risiko eines vollständigen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Newcore Gold befindet sich in der Entwicklungsphase; Enchi ist derzeit nicht in Produktion.

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