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Donnerstag, 30.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Vor China-Exportstopp: Firma könnte sich Zugriff auf 12-Mrd.-$-Chance sichern
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WKN: A40QY8 | ISIN: CA8426851090 | Ticker-Symbol: MV3
Tradegate
29.07.26 | 15:52
5,730 Euro
+0,17 % +0,010
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
SOUTHERN CROSS GOLD CONSOLIDATED LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SOUTHERN CROSS GOLD CONSOLIDATED LTD 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
5,8205,99519:17
5,8205,99519:17
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BANYAN GOLD
BANYAN GOLD CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BANYAN GOLD CORP0,837+1,21 %
NEWCORE GOLD LTD0,201+6,07 %
SOUTHERN CROSS GOLD CONSOLIDATED LTD5,730+0,17 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.