Enchi-Vormachbarkeitsstudie: Newcore Gold: Enchi zieht mit einer Vor-Machbarkeitsstudie in die nächste Runde ein

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Mit einem Basis-Goldpreis von 3.800 US-Dollar pro Unze erzielte die PFS einen NPV nach Steuern mit einem 5%igen Abzinsungssatz von 496 Millionen US-Dollar.

Liebe Leserinnen und Leser,

mit Abschluss einer Vor-Machbarkeitsstudie hat Newcore Gold Ltd. (ISIN: CA65118M1032; WKN: A2QATA) einen wichtigen technischen Meilenstein für das Enchi Gold Project erreicht hat. Erstmals legt die Studie eine wirtschaftliche Grundlage auf Basis definierter Mineralreserven. Newcore Gold hat eine Pre-Feasibility Study (PFS) für das Enchi Gold Project in Ghana abgeschlossen. Das Projekt ist nun aus technischer Sicht klarer definiert und verfügt erstmals über Mineralreserven.

- Advertorial/Werbung -- Im Auftrag von Newcore Gold (WKN A2QATA) erstellt -Bitte lesen Sie die Interessenkonflikte und Haftungsausschlüsse am Ende dieses Dokuments

Wichtige PFS-Kennzahlen:

NPV nach Steuern mit einem 5% Diskontsatz von 496 Millionen US-Dollar und einem nachsteuerlichen IRR von 37% bei einem Goldpreis von 3.800 US-Dollar pro Unze Rückzahlungszeit von 1,6 Jahren ab Produktionsbeginn bei einem Goldpreis von 3.800 US-Dollar pro Unze Anfangskapitalkosten von 351 Millionen US-Dollar 953.350 Unzen zahlbares Gold über eine Lebensdauer von 9,3 Jahren Geplante CIL-Anlage mit einem jährlichen Durchsatz von 5,5 Millionen Tonnen

Diese Zahlen sind Ergebnisse des PFS-Modells und garantieren keine zukünftige wirtschaftliche Leistung oder ein bestimmtes Unternehmensergebnis.

Die Exploration wird parallel zur Projektentwicklung fortgesetzt, wobei derzeit vier Bohranlagen in Betrieb sind. Ein großer Teil des laufenden Bohrprogramms ist noch nicht in der Mineralressourcenschätzung oder im PFS enthalten. Ziel ist es, potenzielle Erweiterungen und höherwertige Zonen zu testen, die in zukünftige Studien integriert werden könnten.

Die Entwicklung und Erkundung technischer Projekte schreiten daher parallel voran.

Das PFS: Ein klar definiertes Tagebau- und CIL-Entwicklungskonzept

Das Entwicklungskonzept von Newcore Gold für Enchi basiert auf Tagebau mit konventioneller Kohlenstoff-im-Auslaugungs-(CIL)-Verarbeitung. Gold wird aus dem Erz mittels eines gut etablierten Cyanid-Laugungsprozesses gewonnen. Dieses Verarbeitungsverfahren wird bei Goldprojekten in Ghana, Westafrika und weltweit weit verbreitet eingesetzt.

Die Studie beschreibt einen Tagebaubetrieb mit einer jährlichen Verarbeitungskapazität von 5,5 Millionen Tonnen Erz. Beim Basisgoldpreis von 3.800 US-Dollar pro Unze erzielt das Projekt einen NPV nach Steuern zu einem 5%-Abzinsungssatz von 496 Millionen US-Dollar, einer nachsteuerlichen IRR von 37% und einer Rückzahlungsfrist von 1,6 Jahren. Das Anfangskapital wird auf 351 Millionen US-Dollar geschätzt. NPV ist ein diskontierter Modellwert und weder Umsatz noch Gewinn. Das Finanzmodell wurde zu 100% auf Projektbasis erstellt und beinhaltet unter anderem eine 2% Netto-Schmelzertragsgebühr an Triple Flag Precious Metals Corp., Ghanas staatliche Goldlizenzgebühr mit 10% Lizenzgebühr im Basisfall sowie einen Körperschaftsteuersatz von 35%. Die Regierung Ghanas hat Anspruch auf einen 10%igen freien Anteil an dem Projekt.

Quelle: Newcore Gold, PFS Pressemitteilung und Präsentation vom 24. Juni 2026.

Das PFS beschreibt eine ertragbare Produktion von 953.350 Unzen Gold über eine geplante Lebensdauer der Mine von 9,3 Jahren. In den ersten drei Betriebsjahren wird erwartet, dass die Anlage Material mit einem Gehalt von etwa 0,80 Gramm Gold pro Tonne verarbeitet.

Für die ersten drei Jahre prognostiziert das PFS eine durchschnittliche jährliche Goldproduktion von etwa 130.000 Unzen und Gesamtkosten für die Erhaltung (AISC) von 1.967 US-Dollar pro Unze. Der durchschnittliche AISC über die gesamte Lebensdauer der Mine wird auf 2.290 US-Dollar pro Unze geschätzt. AISC ist ein nicht-IFRS-Maß und wird im PFS ausführlicher definiert.

Diese Unterscheidung ist wichtig. Bei einem niedrigwertigen Tagebauprojekt hängt die Ökonomie nicht nur vom Materialvolumen ab, sondern - entscheidend - auch von der Reihenfolge, in der höher- und niedrigerwertiges Erz verarbeitet wird.

Goldpreissensitivität im PFS

Das PFS-Modell ist sehr empfindlich gegenüber Veränderungen des angenommenen Goldpreises. Für ein niedrigwertiges Tagebauprojekt können höhere Goldpreise die modellierten Margen, Cashflows und Kapitalrenditen erheblich verbessern. Im Gegensatz dazu könnten niedrigere Goldpreise oder höhere Kosten die Projektökonomie negativ beeinflussen.

Bei einem Goldpreis von 5.000 US-Dollar pro Unze ergibt die PFS-Sensitivitätsanalyse einen NPV nach Steuern bei einem Diskontsatz von 5% von etwa 963 Millionen US-Dollar, einer nachsteuerlichen IRR von 58% und einer Rückzahlungsfrist von 1,1 Jahren. Dies ist ein Sensitivitätsszenario, keine Goldpreisprognose.

Quelle: Newcore Gold, PFS-Präsentation vom 24. Juni 2026; Empfindlichkeitsszenario bei 5.000 US-Dollar pro Unze.

Die Sensitivitätsanalyse veranschaulicht die Auswirkungen des Goldpreises auf das Modell. Es bedeutet nicht, dass ein Goldpreis von 5.000 US-Dollar erwartet wird oder dass der angegebene Projektwert oder die Betriebsergebnisse erreicht werden.

Zusätzliches hochwertigeres Material könnte den Minenplan verbessern, wenn weitere Bohrungen ausreichend Umfang und Kontinuität zeigen und die Ergebnisse in eine zukünftige Mineralressourcenschätzung und eine zukünftige wirtschaftliche Studie einfließen können.

Interpretation der anfänglichen Marktreaktion

Der Aktienkurs schwächte sich zunächst nach der Veröffentlichung des PFS ab. Die Preisbewegung allein stellt jedoch keine eindeutige Ursache dar. Ein wesentlicher Unterschied zur früheren Studie ist die Änderung des Verarbeitungskonzepts. Die vorläufige wirtschaftliche Bewertung von 2024 basierte auf einem Szenario der Heap-Laugung, während das aktuelle PFS eine CIL-Anlage vorsieht.

Die beiden Studien basieren daher auf unterschiedlichen technischen und wirtschaftlichen Konzepten.

Heap-Leaching und CIL-Verarbeitung unterscheiden sich in Bereichen wie Kapitalbedarf, Betriebskosten, Durchsatz, Rückgewinnungen und Risikoprofil. Ein direkter Vergleich einzelner Kennzahlen ist daher von begrenztem Wert.

Im Vergleich zum früheren Heap-Leach-Konzept erfordert die CIL-Option ein höheres Anfangskapital, liefert aber im PFS-Modell höhere durchschnittliche Goldgewinnungen. Die Entscheidung, die Verarbeitungsmethodik auf CIL umzustellen, wurde nach Abschluss bedeutender technischer Arbeiten nach PEA getroffen, wobei eine Verarbeitungsmethodik das Projekt langfristig besser positionierte, um seinen potenziellen Wert zu maximieren.

Auch Gold- und Goldbergbauaktien standen am Tag der Veröffentlichung unter Druck. Dies mag zur Marktreaktion beigetragen haben, bleibt aber eher eine Interpretation als eine nachgewiesene Ursache. Die PFS wurde von Lycopodium (Americas) Limited geleitet, unterstützt von Fuse Advisors/SLR Consulting, Knight Piésold Ghana und DRA Americas.

Zusätzliches Potenzial unterhalb der aktuellen Grubengrenzen

Der PFS-Datencut-off ist entscheidend bei der Bewertung des Explorationspotenzials. Die zugrundeliegende Mineralressourcenschätzung ist am 6. Oktober 2025 wirksam. Die ersten etwa 28.000 Meter des seit August 2024 laufenden Bohrprogramms wurden in die aktualisierte Mineralressourcenschätzung aufgenommen.

Laut Newcore sind mehr als 50.000 Meter des Programms auf 80.000 Meter erweitert worden, nicht in die PFS einbezogen. Das bedeutet jedoch nicht, dass für alle diese Meter bereits Testergebnisse verfügbar sind. Bis zum 30. Juni 2026 hatte das Unternehmen Ergebnisse von insgesamt 44.651 Metern in 283 Bohrlöchern gemeldet.

Weitere Bohr- und Analyseergebnisse könnten das zukünftige Ressourcenwachstum unterstützen. Zusätzliche Daten, Modellierungen und technische Studien werden erforderlich sein, um festzustellen, ob und in welchem Umfang sie Mineralressourcen, Mineralreserven oder den Bergbauplan verändern .

Nyam: Höherwertige Zonen unterhalb der geplanten Reservegrube

Nyam ist eines der aktuellen Schwerpunkte. Das Material aus Nyam, das im PFS-Bergbauplan enthalten ist, hat einen durchschnittlichen Gehalt von etwa 0,76 g/t Au. Diese Zahl sollte nicht als Durchschnittsgehalt der gesamten Mineralressource von Nyam interpretiert werden.

Jüngste Bohrungen testeten höherwertige Strukturen unterhalb der geplanten Reservegrube. Das Bohrloch NBDD086 schnitt 3,51 g/t Au über 21,0 Meter, darunter 5,91 g/t Au über 9,0 Meter.

Das Bohrloch NBDD085 ergab 1,61 g/t Au über 14,0 Meter, darunter 2,94 g/t Au über 7,0 Meter.

Quelle: Ergebnisse der Newcore Gold, Nyam-Bohrung vom 30. Juni 2026.

Die gemeldeten Intervalle befinden sich unterhalb der Grubenschalen, die die Mineralreserven einschränken. Die gemeldeten Längen sind Downhole-Längen; Newcore schätzt die wahren Breiten auf etwa 75% bis 85% der Länge des Bohrlochs.

Weitere Bohrungen sind geplant, um die räumliche Verbindung zwischen der geplanten Grube und den tieferen Kreuzungen zu testen. Wenn ausreichend Maßstab und Beständigkeit nachgewiesen werden, könnte dies zu weiteren Modellen führen, die eine Vertiefung oder Erweiterung der Grube bewerten.

Hochwertigeres Material könnte einen zukünftigen Bergbauplan verbessern und in den frühen Produktionsjahren niedrigwertiges Material verdrängen. Derzeit handelt es sich hierbei um eine technische Gelegenheit und gehört nicht zum aktuellen PFS.

Boin: Sichtbares Gold und hochwertige Bohrintervalle

Boin steht ebenfalls im Zentrum der laufenden Arbeit. Von den vier Lagerstätten, die im PFS-Minenplan enthalten sind, hat Boin den höchsten durchschnittlichen Gehalt und wird voraussichtlich in den frühen Produktionsjahren Futter liefern.

Im Jahr 2026 berichtete Newcore von Bohrergebnissen, darunter:

173,75 g/t Au über 1,0 Meter in KBDD098 147,50 g/t Au über 1,0 Meter im Jahr KBDD100 3,54 g/t Au über 23,0 Meter im KBDD097 3,22 g/t Au über 17,0 Meter in KBDD102

Sichtbares Gold wurde KBDD100 identifiziert, das erste derartige Vorkommen durch Bohrungen in Enchi. Die tatsächlichen Breiten der hochgradigen Ein-Meter-Intervalle in KBDD098 und KBDD100 sind unbekannt. Diese einzelnen Werte zeigen an bestimmten Stellen eine hochgradige Mineralisierung, sind jedoch nicht repräsentativ für die gesamte Lagerstätte; Weitere Bohrungen sind erforderlich, um Skalierung und Kontinuität zu etablieren.

Quelle: Bohrergebnisse von Newcore Gold, Boin vom 7. und 21. Januar 2026.

Die technischen Informationen in den genannten Pressemitteilungen wurden von Gregory Smith, P.Geo., Newcores Vizepräsident für Exploration und qualifizierte Person, gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Sewum bleibt ebenfalls ein wichtiger Bestandteil

Neben Nyam und Boin konzentriert sich Newcore weiterhin auf Sewum. Sewum ist das größte Vorkommen im Projektgebiet und trägt einen bedeutenden Anteil des im PFS vorgesehenen Pflanzenfutters bei.

Das aktuelle Erkundungs- und Entwicklungsprogramm lässt sich daher wie folgt zusammenfassen:

Nyam für mögliche Erweiterungen und höherwertige Zonen unterhalb der bestehenden Reservegrube Boin für hochwertige Strukturen, sichtbares Gold und potenziell zusätzliche Mineralisierung Abwasser für einen erheblichen Anteil an geplantem Pflanzenfutter und Oxidmaterial

Ziel der weiteren Exploration ist es, zusätzliche Mineralisierungen abzugrenzen, höherwertige Zonen zu testen und den Datensatz für zukünftige Ressourcenmodelle zu verbessern. Etwaige Auswirkungen auf einen zukünftigen Produktionsplan können erst nach weiterem Bohren und technischer Bewertung zuverlässig bewertet werden.

Vier Bohranlagen und zusätzliche technische Arbeiten

Newcore Gold Ltd. (ISIN: CA65118M1032; WKN: A2QATA) berichtet, dass derzeit vier Bohranlagen in Betrieb sind. Bis zum 30. Juni 2026 wurden Ergebnisse für 44.651 Meter in 283 Bohrlöchern gemeldet. Im Vergleich zum 80.000-Meter-Programm bleiben ungefähr 35.349 Meter, für die bisher keine Ergebnisse gemeldet wurden; Das bedeutet nicht, dass alle diese Meter bereits gebohrt wurden.

Weitere Ergebnisse sind von den vier aktiven Bohranlagen zu erwarten. Der Zeitpunkt der einzelnen Freigaben hängt vom Bohrfortschritt, Laborbearbeitungszeiten, Qualitätskontrolle und dem Überprüfungsprozess des Unternehmens ab.

Weitere für die Projektentwicklung erforderliche Arbeiten laufen parallel zum Bohrprogramm:

Umwelt- und Basisstudien Weitere metallurgische Testarbeiten Geotechnische Arbeit Hydrologische Untersuchungen

Diese Arbeit kann das technische Risiko schrittweise verringern, aber sie kann sie nicht vollständig beseitigen. Neben dem Vorkommen selbst wird eine zukünftige Mine robuste Metallurgie, Ingenieurwesen, Genehmigungen, Infrastruktur, Finanzierung und eine endgültige Bauentscheidung erfordern.

Der nächste formelle Meilenstein: Ghanas Bergbaupacht

Mit dem PFS hat Enchi erstmals Mineralreserven definiert. Laut dem Unternehmen soll die Studie den geplanten Antrag auf eine Bergbaupacht unterstützen.

Laut der Pressemitteilung des PFS beabsichtigt Newcore, den Antrag im Jahr 2026 einzureichen. Das Unternehmen gibt an, seit mehreren Jahren mit den zuständigen ghanaischen Behörden in Kontakt zu treten.

Die Erteilung eines Bergbaupachtes würde einen bedeutenden Genehmigungsmeilenstein darstellen, aber keine vollständige Projektgenehmigung darstellen. Weitere Genehmigungen, detaillierte Ingenieurwesen, Projektfinanzierung und eine zukünftige Bauentscheidung wären weiterhin erforderlich.

Eine Finanzierung von 15 Millionen kanadischen Dollar bietet zusätzliche finanzielle Flexibilität

Newcore Gold Ltd. (ISIN: CA65118M1032; WKN: A2QATA) schloss am 28. Mai 2026 eine gekaufte Finanzierung ab und gab 28.310.000 Aktien zu 0,53 kanadischen Dollar pro Aktie aus. Die Bruttoerlöse beliefen sich auf 15.004.300 kanadische Dollar.

Die Bruttoerlöse sind für Exploration und Entwicklung in Enchi, allgemeine Unternehmenszwecke und Betriebskapital vorgesehen. Die offizielle Abschlussmitteilung sieht keine garantierte Finanzierungslaufzeit bis 2027 vor.

Die Finanzierung ermöglicht es Newcore, das aktuelle Programm und die damit verbundene technische Arbeit fortzusetzen. Es stellte Kapital zur Verfügung, um das Bohrprogramm in Enchi Anfang Juni 2026 auf 80.000 Meter auszuweiten. Umfang und Dauer des geförderten Arbeitsprogramms hängen von den tatsächlichen Ausgaben und zukünftigen Projektentscheidungen ab.

Enchi tritt in die nächste Phase der Projektentwicklung ein

Erstmals etabliert das PFS einen wirtschaftlichen Rahmen auf Basis definierter Mineralreserven. Es ist ein wichtiger Entwicklungsmeilenstein, aber keine endgültige Investitions- oder Bauentscheidung.

Das PFS-Konzept umfasst eine Tagebuchgrube, eine zentralisierte CIL-Anlage, eine geplante Lebensdauer der Mine von 9,3 Jahren und eine zahlbare Produktion von 953.350 Unzen Gold. Gleichzeitig sind wesentliche Teile des laufenden Bohrprogramms weder in der aktuellen Mineralressourcenschätzung noch im PFS enthalten.

Wichtige bevorstehende Arbeitsprogramme und Meilensteine, die überwacht werden sollten, sind:

Weitere Ergebnisse des laufenden 80.000-Meter-Bohrprogramms Potenzielles Ressourcenwachstum bei Nyam, Boin und Sewum Fortschritte in der Metallurgie, Umweltarbeit und Projekttechnik Die geplante Einreichung eines Bergbaupachtantrags im Jahr 2026 Eine mögliche Aktualisierung der Mineralressourcen und Projektstudien, sobald genügend neue Daten vorliegen

Enchi verfügt daher über eine technisch definierte Entwicklungsbasis und weiteres Erkundungspotenzial. Die Qualität zukünftiger Bohrergebnisse, Genehmigungen, Finanzierung, weitere technische Planung und eine zukünftige Bauentscheidung bleiben entscheidend.

Fazit: Die PFS legt eine Grundlage, aber weitere Fortschritte bleiben entscheidend

Mit der PFS hat Enchi erstmals Mineralreserven definiert, zusammen mit einem spezifischen Tagebau- und CIL-Entwicklungskonzept. Das laufende Bohrprogramm bietet Potenzial für zukünftiges Ressourcenwachstum, von dem ein erheblicher Teil in der aktuellen Wirtschaftsanalyse noch nicht widergespiegelt ist.

Weitere Bohrergebnisse, der geplante Antrag auf Bergbaupacht, weitere Genehmigungen, Projektfinanzierung, detaillierte Ingenieurwesen und eine zukünftige Bauentscheidung bleiben entscheidend für den Fortschritt des Projekts. Für Anleger bleibt Newcore Gold ein spekulatives Unternehmen in der Entwicklungsphase, dessen Chancen von entsprechenden technischen, finanziellen und Marktrisiken einhergehen.

Weitere Informationen und die vollständigen Pressemitteilungen des Unternehmens sind bei Newcore Gold verfügbar.

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