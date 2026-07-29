Diamantbohrung durchschneidet den bislang gehalt- und mächtigsten Abschnitt in der Nyam-Goldlagerstätte unterhalb der Grenzen der Tagebaugruben, die die Mineralreserven begrenzen

Vancouver, BC / 29. Juli 2026 / IRW-Press / Newcore Gold Ltd. ("Newcore" oder das "Unternehmen") (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/newcore-gold-ltd/ - freut sich, weitere Bohrergebnisse aus dem laufenden 80.000-Meter-Bohrprogramm im Enchi-Goldprojekt des Unternehmens ("Enchi" oder das "Projekt") in Ghana bekannt zu geben. Bei den Diamantbohrungen ("DD") in der Goldlagerstätte Nyam ("Nyam") wurde eine hochgradige Goldmineralisierung im oberen, frischen Mineralisierungsbereich unterhalb der Grenzen der Tagebaugruben, die die Mineralreserven begrenzen, aufgeschlossen. Die Bohrung NBDD088 durchteufte 3,67 Gramm pro Tonne Gold ("g/t Au") über 25,3 Metern ("m") ab 307,7 m, was die Zone mit dem höchsten Gehalt und der größten Mächtigkeit darstellt, die bisher bei Nyam aufgeschlossen wurde. Die Bohrungen belegen weiterhin die Kontinuität der Goldmineralisierung und das Potenzial für eine Ressourcenausweitung bei Enchi. Die Ergebnisse der im Jahr 2026 abgeschlossenen Bohrungen, einschließlich der Bohrungen, die auf hochgradigere Mineralisierungen in der Tiefe abzielen, werden voraussichtlich in künftige wirtschaftliche Projektstudien einfließen und könnten eine weitere Optimierung des Abbauplans unterstützen.

Highlights der Diamantbohrungen in der Goldlagerstätte Nyam bei Enchi

- Die Bohrungen durchteuften eine hochgradige Goldmineralisierung oberhalb des Reservengehalts und unterhalb der Grenzen der Tagebaugruben, die die Mineralreserven begrenzen.

o Die Diamantbohrung NBDD088 durchteufte ab 307,7 m über eine Mächtigkeit von 25,3 m einen Abschnitt mit 3,67 g/t Au.

o Dieser Abschnitt ist die Zone mit dem höchsten Gehalt und der größten Mächtigkeit, die bisher bei Nyam aufgeschlossen wurde.

- Im Rahmen der Diamantbohrungen wurden die neigungsabwärts und seitlichen Ausdehnungen der zuvor bei Nyam identifizierten hochgradigen Goldmineralisierung untersucht.

o Das Bohrloch NBDD091 durchteufte ab 300,0 m auf einer Mächtigkeit von 18,0 m einen Abschnitt mit 1,26 g/t Au, einschließlich eines Abschnitts mit 2,31 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 9,0 m ab 300,0 m.

o Die Bohrung NBDD087 durchteufte ab 186,0 m über eine Mächtigkeit von 14,0 m einen Abschnitt mit 1,18 g/t Au.

- Die Bohrergebnisse sind nicht in der Mineralressourcenschätzung und der Vor-Machbarkeitsstudie enthalten; die Bohrungen unterstreichen weiterhin das langfristige Potenzial von Enchi.

o Die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Bohrungen zielten auf die Mineralisierung in der Tiefe ab und erreichten eine maximale vertikale Tiefe von 275 Metern. Die durchschnittliche vertikale Tiefe aller bisher bei Nyam gebohrten Bohrlöcher beträgt lediglich 100 Meter.

o Alle Lagerstätten bei Enchi sind weiterhin offen für eine Erweiterung entlang des Streichs und in die Tiefe.

Luke Alexander, Präsident und CEO von Newcore, erklärte: "Wir sind begeistert von den anhaltend starken Ergebnissen der laufenden Bohrungen bei Enchi, wobei diese Ergebnisse den bislang besten Abschnitt bei Nyam auf einer Basis von Gramm pro Meter umfassen. Wichtig ist, dass die Bohrungen auf breite Mineralisierungszonen stoßen, die deutlich über dem derzeit definierten Ressourcengehalt liegen, was die Chance weiter untermauert, in zukünftigen wirtschaftlichen Studien höhergradiges Gold nachzuweisen. Diese Bohrlöcher haben zudem erfolgreich eine Goldmineralisierung unterhalb der Abbaustätten durchschnitten, was die Möglichkeit einer Ressourcenumwandlung und das Potenzial für ein künftiges Wachstum der Mineralreserven unterstreicht. Angesichts des laufenden 80.000-Meter-Bohrprogramms in Enchi, bei dem vier Bohrgeräte im Einsatz sind, freuen wir uns darauf, durch die Bohrungen weiterhin Wert zu schaffen. Dieses Bohrprogramm ist ein wichtiger Schritt, um das Potenzial unseres Goldprojekts Enchi in Ghana weiter nachzuweisen."

Diese Pressemitteilung berichtet über die Ergebnisse von 5 DD-Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von 1.489 m (NBDD087 bis NBDD091), die auf die Goldlagerstätte Nyam abzielten, wobei alle Bohrlöcher eine Goldmineralisierung durchschnitten. Im Rahmen des laufenden Bohrprogramms in Enchi wurden bisher insgesamt 46.140 m in 288 Bohrlöchern gemeldet, wobei 99 % der Bohrlöcher eine Goldmineralisierung durchschnitten.

Ausgewählte Untersuchungsergebnisse aus den 5 Bohrlöchern des in dieser Pressemitteilung beschriebenen Bohrprogramms sind nachstehend aufgeführt:

Tabelle 1 - Bohr-Highlights des Goldprojekts Enchi

Bohrloch-ID Zone/Lagerstätte Von (m) Bis (m) Länge (m) Au (g/t) NBDD088 Nyam 307,7 333,0 25,3 3,67 NBDD091 Nyam 300,0 318,0 18,0 1,26 einschließlich 300,0 309,0 9,0 2,31 NBDD087 Nyam 186,0 200,0 14,0 1,18 NBDD090 Nyam 166,0 188,4 22,4 0,72 einschließlich 178,0 188,4 10,4 1,21

Anmerkungen:

Die vollständigen Ergebnisse sind der detaillierten Tabelle zu entnehmen; Die angegebenen Intervalle entsprechen den Bohrlochlängen, wobei die tatsächliche Mächtigkeit auf 75-85 % geschätzt wird; und Längengewichtete Durchschnittswerte aus ungeschnittenen Untersuchungsergebnissen.

Eine Lageplan mit den Bohrlochstandorten ist einsehbar unter:

https://newcoregold.com/site/assets/files/5986/2026_07_29-ncau-nr-enchi-plan-map-nyam.pdf

Ein Querschnitt mit den Bohrergebnissen und den wichtigsten Befunden für die Bohrlöcher NBDD087 und NBDD088 kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

https://newcoregold.com/site/assets/files/5986/2026_07-ncau-crosssection-nbdd088.pdf

Eine vollständige Liste der in dieser Pressemitteilung genannten Bohrergebnisse, einschließlich der Bohrlochdetails, ist abrufbar unter:

https://newcoregold.com/site/assets/files/5986/2026_07_29-ncau-enchi-2024-2026-drill-results.pdf

Diamantbohrungen in der Goldlagerstätte Nyam

Die Bohrungen NBDD087 bis NBDD091 (5 Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.489 m) wurden in Nyam durchgeführt, wobei hochgradige Mineralisierungen innerhalb des frischen Mineralhorizonts im Fokus standen. Ziel dieser Bohrungen war es, die hochgradige Mineralisierung in die Tiefe weiter auszudehnen und hochgradige Teile der bestehenden abgeleiteten Mineralressource in die Kategorie "angezeigt" umzuwandeln. Die 5 Bohrlöcher konzentrierten sich darauf, zuvor identifizierte hochgradige Mineralisierungsabschnitte bei Nyam in die Tiefe zu eronden. Diese Bohrungen umfassten einige der tiefsten Bohrlöcher, die bisher bei Nyam durchgeführt wurden, und erreichten eine maximale vertikale Tiefe von 275 Metern. Die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Bohrlöcher verteilten sich auf 4 separate Abschnitte entlang einer Streichlänge von 410 Metern.

Vier Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.147 m (NBDD087 bis NBDD090) zielten auf die Erweiterungen eines südlichen hochgradigen Erzkörpers ab, der bei Nyam identifiziert wurde. Die Bohrung NBDD088 durchteufte ab 307,7 m über eine Mächtigkeit von 25,3 m einen Abschnitt mit 3,67 g/t Au - den bislang höchsten Gehalt in einem derartigen Abschnitt, der bei Nyam gebohrt wurde. Diese Bohrung wurde unmittelbar unterhalb der Grube durchgeführt, die die aktuelle Mineralressourcenschätzung begrenzt, was das Potenzial unterstreicht, Material aus der Kategorie "abgeleitet" in die Kategorie "angezeigt" umzuwandeln sowie die hochgradige Mineralisierung bei Nyam in die Tiefe weiter auszudehnen. Die Bohrung NBDD087, die im gleichen Abschnitt wie NBDD088 gebohrt wurde, durchteufte ebenfalls eine Mineralisierung oberhalb des Ressourcen-Gehalts mit 1,18 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 14,0 m ab 186,0 m. Die Bohrung NBDD090, deren Bohrlochkopf 210 Meter nördlich von NBDD088 am nördlichen Rand des südlichen hochgradigen Mineralisierungsabschnitts lag, durchteufte ab 166,0 m über eine Mächtigkeit von 22,4 m eine Mineralisierung mit 0,72 g/t Au, einschließlich eines hochgradigeren Abschnitts mit 1,21 g/t Au über 10,4 m ab 178,0 m.

Ein Diamantbohrloch mit einer Gesamtlänge von 342,5 m (NBDD091) zielte auf einen zentralen hochgradigen Erzkörper ab, der bei Nyam identifiziert wurde, wobei die Bohrung eine Mineralisierung über dem aktuellen Ressourcengehalt durchteufte. Das Bohrloch NBDD091, das 410 Meter nördlich von NBDD088 gebohrt wurde, durchteufte ab 300,0 m 1,26 g/t Au auf 18,0 m, einschließlich eines hochgradigen Abschnitts von 2,31 g/t Au auf 9,0 m ab 300,0 m.

Die bei Nyam abgeschlossenen Diamantbohrungen durchschneiden weiterhin eine Mineralisierung, die über dem Ressourcengehalt liegt, und bestätigen weiterhin die Kontinuität entlang des Streichs und im Abhang, wodurch die Hauptstrukturen, aus denen die Goldlagerstätte Nyam besteht, erweitert werden.

Arbeitsprogramm in Enchi

Bei Enchi läuft derzeit ein 80.000 Meter umfassendes Bohrprogramm. Der Schwerpunkt des Bohrprogramms liegt auf der Umwandlung von Ressourcen, dem Ressourcenwachstum und neuen Entdeckungen. Die Reverse-Circulation-Bohrungen ("RC") zielen auf oberflächennahe Mineralisierungen (Oxid-, Übergangs- und flache frische Mineralisierungen) ab, wobei der Fokus auf der Umwandlung von Ressourcen liegt und das Potenzial für ein Wachstum der Reserven und Ressourcen entlang des Streichs bei bestehenden Lagerstätten weiter definiert wird. Die Diamantbohrungen zielen auf das hochgradige Potenzial in der Tiefe ab. Die abgeschlossene erste Phase des Bohrprogramms bestand aus Infill-Bohrungen zur Ressourcenumwandlung, wobei lediglich die ersten 28.000 Meter des Bohrprogramms in eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung einflossen, die am 18. März 2026 bekannt gegeben wurde und die Grundlage für eine Vor-Machbarkeitsstudie ("PFS") bildete. Alle Lagerstättenbereiche und Vorressourcenziele bei Enchi bleiben entlang des Streichs und in der Tiefe offen, was ein zukünftiges Ressourcenwachstum auf dem gesamten, distriktweiten Grundstück ermöglicht.

Die Erschließungsarbeiten in Enchi werden fortgesetzt, um die Projektentwicklung voranzutreiben. Dazu gehören metallurgische Versuche, hydrogeologische Untersuchungen, geotechnische Arbeiten sowie Umweltuntersuchungen. Im Juni 2026 wurde eine Vor-Machbarkeitsstudie abgeschlossen (siehe Pressemitteilung vom 24. Juni 2026), in der eine Basisszenario-Bewertung für die Errichtung eines Tagebaus mit Standardmühle und Carbon-in-Leach-Betrieb unter Einsatz von Vertragsbergbau und einer Verarbeitungskapazität von 5,5 Mtpa dargelegt wurde. Die kürzlich in Enchi abgeschlossenen Bohrungen haben das Potenzial für eine Ressourcenausweitung aufgezeigt, da in der Tiefe hochgradige Abschnitte aufgespürt und Mineralisierungen unterhalb der Tagebaugruben abgegrenzt wurden, die die aktuellen Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen einschränken. Die im Jahr 2026 gemeldeten Bohrergebnisse wurden nicht in die Mineralressourcenschätzung und die Vor-Machbarkeitsstudie einbezogen.

Goldlagerstätte Nyam

Nyam ist eine der vier Lagerstätten, aus denen sich die Mineralressourcenschätzung für Enchi zusammensetzt (Nyam verfügt über eine angezeigte Mineralressource von 13,5 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,66 g/t Au, die 287.000 Unzen enthält, sowie über eine abgeleitete Mineralressource von 5,5 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,68 g/t Au, die 120.000 Unzen enthält). Nyam liegt 15 Kilometer östlich der Stadt Enchi und verfügt über nahegelegene Straßen und Stromanschlüsse sowie einen weiteren Zugang über eine Reihe von Bohrstraßen. Eine geophysikalische Anomalie aus der Luft, die mit der Goldlagerstätte Nyam zusammenfällt, definiert eine komplexe Reihe linearer Trends mit hoher Leitfähigkeit, die die zahlreichen subparallelen goldhaltigen Strukturen widerspiegeln. Bislang wurden etwa 30 % der Gold-im-Boden-Anomalie bei Nyam noch nicht durch Bohrungen untersucht, wobei die durchschnittliche vertikale Tiefe aller bisher bei Nyam gebohrten Bohrlöcher nur 100 Meter beträgt.

Standorte der Bohrlöcher

Tabelle 2 - Details zu den Bohrlochstandorten des Enchi-Goldprojekts

Bohrloch-ID UTM Ost UTM-Nord Höhe Azimut ° Neigung ° Länge (m) NBDD087 530320 637235 112 300 -57 274,3 NBDD088 530383 637.190 105 300 -56 388,0 NBDD089 530358 637314 98 300 -60 268,0 NBDD090 530387 637439 89 300 -61 216,2 NBDD091 530580 637565 89 300 -55 342,5

Schätzungen der Mineralreserven und -ressourcen des Enchi-Goldprojekts

Das Enchi-Goldprojekt verfügt über eine wahrscheinliche Mineralreserve von 51,3 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,64 g/t Au mit einem Gehalt von 1.055.000 Unzen Gold; eine angezeigte Mineralressource von 83,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,56 g/t Au mit einem Gehalt von 1.502.000 Unzen Gold; sowie eine abgeleitete Mineralressource von 40,1 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,49 g/t Au mit einem Gehalt von 626.000 Unzen. Die angezeigten Mineralressourcen umfassen die Mineralreserven. Die Verfahren zur Schätzung der Mineralressourcen und Mineralreserven entsprechen den CIM-Leitlinien für bewährte Praktiken zur Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven (29. November 2019) und folgen den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven (10. Mai 2014), die durch Verweis in das National Instrument 43-101 ("NI 43-101") aufgenommen wurden. Die Mineralressourcenschätzung stammt aus dem technischen Bericht mit dem Titel "Technical Report Mineral Resource Estimate Update, Enchi Gold Project, Ghana" vom 1. Mai 2026 mit Stichtag 18. März 2026, der von Ryan Wilson, P. Geo, Matthew Halliday, P. Geo, Schadrac Ibrango, P. Geo von DRA Americas Inc. in Übereinstimmung mit NI 43-101 erstellt wurde und im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Diese Personen sind unabhängige qualifizierte Personen ("QP") im Sinne von NI 43-101. Die Mineralreservenabschätzung wurde am 24. Juni 2026 bekannt gegeben; ein technischer Bericht soll innerhalb von 45 Tagen nach dieser Pressemitteilung im SEDAR+-Profil von Newcore eingereicht werden.

Newcore Gold - Best-Practice-Standards

Newcore verpflichtet sich zur Einhaltung von Best-Practice-Standards bei allen Explorations-, Probenahme- und Bohrarbeiten. Die Bohrungen wurden von unabhängigen Bohrunternehmen unter Verwendung von branchenüblichen RC- und Diamantbohrgeräten durchgeführt. Zu den Verfahren zur analytischen Qualitätssicherung und -kontrolle gehört das systematische Einfügen von Leerproben, Standardproben und Doppelproben in die Probenstränge. Die Proben werden in versiegelte Beutel verpackt und direkt an Intertek Labs in Tarkwa, Ghana, versandt, wo eine 50-Gramm-Gold-Feuerprobe durchgeführt wird.

Qualifizierte Person

Herr Gregory Smith, P. Geo., Vizepräsident für Exploration bei Newcore, ist eine qualifizierte Person im Sinne der NI 43-101. Herr Smith hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt und eine angemessene Überprüfung der zugrunde liegenden Daten durchgeführt, einschließlich des Abgleichs der Bohrlochdatendateien mit den ursprünglichen Bohrprotokollen und Untersuchungszertifikaten.

Über Newcore Gold Ltd.

Newcore Gold treibt sein Enchi-Goldprojekt in Ghana, Afrikas größtem Goldproduzenten(1), voran. Newcore Gold bietet Anlegern eine einzigartige Kombination aus einer erstklassigen Unternehmensführung, die durch ihre 12-prozentige Beteiligung an den Aktien mit den Aktionären auf einer Linie steht, und erstklassigen Explorationsmöglichkeiten auf Distriktebene. Das 248 km²große Landpaket von Enchi umfasst 40 Kilometer der ergiebigen Bibiani-Scherzone in Ghana, einem Goldgürtel, der mehrere Goldlagerstätten im Umfang von mehreren Millionen Unzen beherbergt, darunter die 50 Kilometer nördlich gelegene Chirano-Mine. Die Vision von Newcore ist es, ein reaktionsschnelles, kreatives und leistungsstarkes Goldunternehmen aufzubauen, das die Renditen für die Aktionäre maximiert.

(1) Quelle: Produktionsmengen für 2025 gemäß Angaben des World Gold Council.

Im Namen des Vorstands von Newcore Gold Ltd.

Luke Alexander

President, CEO und Vorstandsmitglied

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