8,62 Mio. Unzen bei AurMac, eine PEA im vierten Quartal 2026 und jetzt 1,62 g/t Gold über 5,0 Meter bei Nitra, inkl. 17,80 g/t über 0,4 Meter: Banyan verbindet Projektentwicklung mit neuem regionalem Entdeckungspotenzial

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Banyan Gold Corp.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Banyan Gold Corp. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 30.07.2026, 5:33 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

im Goldsektor entscheidet sich zunehmend, welche Explorationsunternehmen den Schritt von der reinen Ressourcenerweiterung zu einer belastbaren wirtschaftlichen Bewertung schaffen. Einzelne starke Bohrtreffer können zwar Aufmerksamkeit erzeugen, entscheidend sind jedoch eine ausreichend große Ressourcengrundlage, steigende geologische Sicherheit, Infrastruktur, Finanzierung und ein nachvollziehbarer Entwicklungsplan. Genau an diesem Übergang befindet sich Banyan Gold Corp. (WKN: A1T64A).

Mit dem AurMac-Projekt im kanadischen Yukon hat Banyan eine große, tagebaunah konzipierte Goldressource aufgebaut. Nach der aktualisierten Ressourcenschätzung vom Mai 2026 rückt nun die erste vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) in den Mittelpunkt. Parallel liefert das erstmals systematisch bebohrte Nitra-Projekt einen hochgradigen Ersttreffer bei Roaring Fork und sichtbares Gold an der zweiten Zielzone Seattle Creek. Damit entwickelt sich die Story von einer großen Einzelressource zu einem regionalen Goldsystem mit zwei möglichen Wachstumspfaden - auch wenn Nitra noch in einem sehr frühen Explorationsstadium steht.

AurMac: Große Ressource, Infrastruktur und klare nächste Schritte

Das Flaggschiff-AurMac-Projekt liegt rund 40 Kilometer von Mayo im Yukon entfernt und umfasst etwa 303 Quadratkilometer. Das Projekt wird vom Silver Trail Highway "durchschnitten" und verfügt über eine Stromleitung, eine vorhandene Umspannstation und Mobilfunkabdeckung. Diese Infrastruktur ist ein klarer Standortvorteil, ersetzt jedoch nicht die noch ausstehenden technischen, genehmigungsbezogenen und wirtschaftlichen Arbeiten.

Quelle: Banyan Gold

Banyans (WKN: A1T64A) Liegenschaften im Yukon umfassen nach Unternehmensangaben zusammen rund 830 Quadratkilometer. Davon entfallen etwa 303 Quadratkilometer auf AurMac und rund 314 Quadratkilometer auf das westlich gelegene Nitra-Projekt. Weitere Claim-Blöcke ergänzen das regionale Explorationsportfolio. Bei Nitra begann im Juni 2026 ein erstes zielgerichtetes Greenfield-Bohrprogramm, das mögliche Satellitenentdeckungen außerhalb der bekannten AurMac-Ressource testen soll.

AurMac bleibt aber dennoch der zentrale Vermögenswert. Die auf Airstrip und Powerline verteilte, auf einen konzeptionellen Tagebau begrenzte Ressource umfasst 3,639 Mio. Unzen Gold in der "angezeigten"-Kategorie (167,3 Mio. Tonnen mit 0,68 g/t Gold) und 4,985 Mio. Unzen in der "abgeleiteten"-Kategorie (267,2 Mio. Tonnen mit 0,58 g/t Gold). Als positive Sensitivität weist das Unternehmen bei einem höheren Cut-off von 0,55 g/t Gold 2,45 Mio. "angezeigte"-Unzen mit 1,00 g/t sowie 2,72 Mio. "abgeleitete"-Unzen mit 0,96 g/t aus. Diese Sensitivitätswerte sind nicht zusätzlich zur Basisressource zu verstehen.

Die Basisressource wurde mit einem Cut-off von 0,30 g/t Gold und innerhalb einer konzeptionellen Grubenhülle auf Basis eines Goldpreises von 3.500 USD je Unze abgegrenzt.

Bohrprogramm erweitert höhergradige Bereiche bei Powerline

Anfang Juli meldete Banyan neue Bohrergebnisse aus Powerline West. Dort wurden vom Unternehmen als höhergradig eingestufte Zonen westlich des bisherigen Hauptkerns erweitert und neue mineralisierte Bereiche innerhalb sowie knapp außerhalb der konzeptionellen Grubengrenze der Ressourcenschätzung abgegrenzt. Die Resultate unterstützen die Annahme, dass einzelne Zonen in Richtung Oberfläche, entlang des Streichens und in die Tiefe weiterverfolgt werden können.

Quelle: Banyan Gold

Zu den wichtigsten Abschnitten gehörte AX-26-854 mit 0,72 g/t Gold über 24,6 Meter, einschließlich 1,12 g/t über 13,1 Meter. AX-26-841 lieferte 0,47 g/t Gold über 41,3 Meter, darunter 1,00 g/t über 13,7 Meter. In AX-26-861 wurden 0,62 g/t Gold über 20,0 Meter durchschnitten, einschließlich 1,06 g/t über 9,6 Meter und 6,29 g/t über 1,0 Meter. Auch AX-26-833 und AX-26-834 lieferten zusätzliche höhergradige Teilabschnitte.

Quelle: Banyan Gold

Die Bedeutung liegt weniger in einem einzelnen Spitzenwert als in der verbesserten geologischen Modellierung. Das aktualisierte dreidimensionale Modell ermöglicht Banyan, strukturell kontrollierte Zonen gezielter zu verfolgen und bislang nicht geschätzte Blöcke innerhalb der konzeptionellen Grube zu prüfen. Mehrere Treffer liegen nach Unternehmensangaben knapp außerhalb der aktuellen Grubengrenze. Daraus ergibt sich Erweiterungs- und Aufwertungspotenzial. Natürlich gilt, ob und in welchem Umfang diese Bereiche in künftige Ressourcen oder eine Minenplanung eingehen, müssen weitere Bohrungen und Studien zeigen.

PEA gestartet - AurMac vor der ersten wirtschaftlichen Einordnung

Am 7. Juli 2026 beauftragte Banyan AMC Mining Consultants (Canada), Lycopodium (Americas), BGC Engineering und weitere unabhängige Fachunternehmen mit der ersten Preliminary Economic Assessment (PEA) für AurMac. Die Veröffentlichung dieser vorläufigen wirtschaftlichen Erstbewertung wird für das vierte Quartal dieses Jahres erwartet.

Die PEA soll die Ressourcenschätzung 2026 und die Ergebnisse des 43.700 Meter umfassenden Bohrprogramms von 2025 einbeziehen. Im Fokus stehen höhergradige Zonen, die mögliche Umwandlung bislang nicht geschätzter Blöcke in mineralisierte Bereiche und die Optimierung potenzieller Startergruben. Parallel laufen metallurgische Untersuchungen zu Mahlfeinheit und Reagenzienverbrauch. Eine PEA ist jedoch keine Machbarkeitsstudie: Sie ist vorläufig, kann "abgeleitete"-Ressourcen einbeziehen und liefert noch keinen Nachweis, dass eine Mine wirtschaftlich gebaut oder betrieben werden kann.

Für 2026 plant Banyan Gold (WKN: A1T64A) insgesamt 70.000 Bohrmeter: rund 60.000 Meter zur weiteren Definition und Erweiterung von AurMac sowie etwa 10.000 Meter für regionale Ziele auf AurMac und Nitra. Bis zum 13. Juli waren nach Unternehmensangaben bereits mehr als 33.000 Meter abgeschlossen. Finanzielle Unterstützung liefert die im Mai geschlossene Privatplatzierung über brutto 46,5 Mio. CAD. Das Unternehmen bezeichnet das Bohrprogramm als vollständig finanziert und sich selbst bis 2027 als gut finanziert.

Weitere Ergebnisse schärfen das Modell im Südwesten

Die am 13. Juli veröffentlichten Ergebnisse aus Powerline Southwest lieferten mehrere breite mineralisierte und höhergradige Teilabschnitte. AX-26-865 durchschnitt 0,55 g/t Gold über 151,3 Meter. Darin lagen unter anderem 0,86 g/t über 31,4 Meter, 1,15 g/t über 12,6 Meter, 1,24 g/t über 11,6 Meter, 2,08 g/t über 4,1 Meter und 1,55 g/t über 5,4 Meter. AX-26-855B lieferte 2,44 g/t Gold über 5,0 Meter, einschließlich 15,76 g/t über 0,6 Meter. AX-26-859 ergab 1,49 g/t über 8,8 Meter, einschließlich 14,40 g/t über 0,9 Meter.

Quelle: Banyan Gold

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass im Südwesten zusätzliche, teils übereinanderliegende mineralisierte Horizonte vorhanden sein könnten. Banyans Ziel ist es, "abgeleiteten"-Ressourcen in die "angezeigte"-Kategorie zu überführen und unterhalb der derzeitigen konzeptionellen Grube neue "abgeleitete" Unzen zu definieren. Das hohe Bohrtempo spricht für einen anhaltenden Nachrichtenfluss.

Nitra liefert hochgradigen Ersttreffer - sichtbares Gold in zweiter Zielzone

Erst vorgestern, am 28. Juli 2026 meldete Banyan die ersten Ergebnisse des Greenfield-Bohrprogramms auf Nitra, rund 25 Kilometer westlich von AurMac. Im neu benannten Ziel Roaring Fork durchteufte Bohrloch NT-26-001 1,62 g/t Gold über 5,0 Meter, einschließlich 5,36 g/t über 1,4 Meter und 17,80 g/t über 0,4 Meter.

Quelle: Banyan Gold

Wichtig ist die noch frühe Datenlage: Zum Meldungszeitpunkt lagen lediglich die Analysen der oberen 285 Meter von NT-26-001 vor. Die untere Hälfte dieses Bohrlochs sowie sämtliche Laborergebnisse aus NT-26-002 und NT-26-006 standen noch aus. Bei Seattle Creek, rund fünf Kilometer nördlich von Roaring Fork, beobachtete Banyan in NT-26-006 an mehreren Stellen sichtbares Gold in Quarzadern.

Quelle: Banyan Gold

Das Nitra-Programm soll mehr als 7.500 Bohrmeter an elf regionalen Zielen umfassen, weshalb ein drittes Bohrgerät mobilisiert werden soll. Die Zielgebiete liegen auf zu 100% von Banyan gehaltenen Claims ohne zugrunde liegende Lizenzgebühren. Zudem seien mehr als 95% des großflächigen AurMac-/Nitra-Landpakets bislang ungebohrt. Damit eröffnet Nitra neben Ressourcenerweiterung und PEA bei AurMac einen zweiten, noch frühen Wachstumspfad: mögliche Satellitenlagerstätten in erreichbarer Nähe zum Hauptprojekt. Für Roaring Fork und Seattle Creek bestehen derzeit jedoch weder eine Mineralressource noch eine wirtschaftliche Bewertung.

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Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/banyan-gold-strong-drilling-results-at-powerline-and-good-progress-on-the-pea/

Fazit: AurMac erhält mit Nitra einen zweiten Wachstumspfad

Banyan Gold Corp. (WKN: A1T64A) verfügt bei AurMac über eine große Ressourcengrundlage von insgesamt 8,624 Mio. Unzen Gold in den "angezeigten und abgeleiteten"-Kategorien. Der entscheidende nächste Schritt ist die für das vierte Quartal 2026 erwartete PEA, die erstmals mögliche Abbau- und Aufbereitungskonzepte, Investitions- und Betriebskosten sowie eine vorläufige Wirtschaftlichkeit untersuchen soll. Mit dem hochgradigen Ersttreffer bei Roaring Fork und dem sichtbaren Gold bei Seattle Creek kommt nun ein zweiter, regionaler Explorationspfad hinzu.

Positiv sind die stark gewachsene "angezeigte"-Ressource, die höhergradige Sensitivität innerhalb des Modells, die vorhandene Infrastruktur, die nach Unternehmensangaben vollständig finanzierte 70.000-Meter-Kampagne und das frühe Entdeckungspotenzial auf Nitra. Damit verbindet Banyan die fortschreitende wirtschaftliche Bewertung von AurMac mit neuen regionalen Zielzonen. Gleichzeitig bleiben die PEA-Ergebnisse, weitere Bohr- und Laborergebnisse, Metallurgie, Genehmigungen, Minenbaufinanzierung, Metallpreise und die Kontinuität der Nitra-Mineralisierung wesentliche Einflussfaktoren und Risiken. Sichtbares Gold und einzelne hochgradige Intervalle belegen noch keine wirtschaftlich abbaubare Lagerstätte.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen - soweit angegeben - auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

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Quellen: Banyan Gold Corp., Unternehmensmeldungen vom 6. Mai, 19. Mai, 15. Juni, 26. Juni, 6. Juli, 7. Juli, 13. Juli und 28. Juli 2026; technischer Bericht zur AurMac-Mineralressourcenschätzung mit Stichtag 15. Mai 2026; Unternehmenswebsite und Commodity-TV-Interview. Eigener Research und redaktionelle Einordnung.

Dieser Werbeartikel wurde am 23.07.2026 von einem freien Journalisten für die Swiss Resource Capital AG erstellt und zum Informationsstand 28.07.2026 fachlich aktualisiert.

Wesentliche Chancen: große Ressourcengrundlage, höhere Ressourcensicherheit, mögliche Optimierung höhergradiger Startbereiche, vorhandene Infrastruktur, finanzierte Exploration und anstehende PEA. Wesentliche Risiken: Explorations- und Modellrisiken, Unsicherheit abgeleiteter Ressourcen, vorläufige Metallurgie, ausstehende Wirtschaftlichkeit, Genehmigungen, künftiger Kapitalbedarf und Verwässerung, Goldpreis- und Währungsrisiken.

Technische Grundlage, Methodik und regulatorische Einordnung:

Grundlage sind öffentlich zugängliche Unternehmensmeldungen bis einschließlich 28. Juli 2026, der technische Bericht zur Ressourcenschätzung, Unternehmenspräsentationen und das genannte Interview. Tatsachen, Unternehmensziele und redaktionelle Einschätzungen wurden voneinander getrennt. Die PEA liegt noch nicht vor; es wurde kein eigenes Kurs-, Ressourcen- oder Wirtschaftlichkeitsmodell erstellt. Für Nitra lagen zum Informationsstand nur Teilanalysen aus NT-26-001 vor; die übrigen genannten Ergebnisse waren noch ausstehend.

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Technische Angaben: Die Ressourcenschätzung wurde von Marc Jutras, P.Eng., M.A.Sc., Ginto Consulting Inc., als unabhängiger qualifizierter Person nach NI 43-101 erstellt. Die übrigen technischen Angaben einschließlich der Nitra-Meldung vom 28. Juli 2026 wurden von Duncan Mackay, M.Sc., P.Geo., Vice President Exploration von Banyan und qualifizierter Person nach NI 43-101, geprüft und genehmigt. Die Nitra-Kernproben wurden bei Bureau Veritas in Whitehorse und Vancouver aufbereitet beziehungsweise analysiert; Gold wurde grundsätzlich mittels 50-g-Brandprobe mit AAS-Abschluss bestimmt, hochgradige Proben erneut gravimetrisch und Proben mit dokumentiertem sichtbarem Gold zusätzlich mittels Metallic-Screen-Verfahren analysiert. Nach Unternehmensangaben umfassten Kontrollproben rund 10% der Einreichungen und lagen innerhalb der geforderten Genauigkeits- und Präzisionsgrenzen.

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Bedeutung und Zeithorizont: thematisch positive Einordnung der Projektentwicklung mit mittlerem Zeithorizont von 6 bis 24 Monaten; keine formale Anlageempfehlung.

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