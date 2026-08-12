Schindler Holding AG
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Schindler hat den Zuschlag für die Modernisierung von 31 Aufzügen im legendären General-Motors-Gebäude an der 767 Fifth Avenue in Manhattan erhalten. Die Integration von Schindler PORT ist vorgesehen, um die Nutzung der Aufzüge zu optimieren und die Sicherheit zu erhöhen.
Das General-Motors-Gebäude, das sich im Besitz von BXP befindet, ist ein ikonischer
Schindler wird 31 Aufzüge modernisieren. Das Projekt umfasst eine Generalüberholung der Aufzugsanlagen, einschliesslich der ursprünglichen Maschinen und mechanischen Kernkomponenten, sowie die Installation neuer Steuerungen und Elektronik.
«Die Partnerschaft mit BXP bei diesem Projekt ermöglicht es uns, die vertikalen Mobilitäts-
Schindler PORT, das moderne Zielrufsteuerungssystem von Schindler, gewährleistet minimale Wartezeiten und optimalen Fahrgastkomfort und erhöht dank Zugangsbe-
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Schindler Management AG
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Schindler Holding AG
|Zugerstrasse 13
|6060 Ebikon
|Schweiz
|Telefon:
|+41414453060
|E-Mail:
|corporate.communications@schindler.com
|Internet:
|www.schindler.com
|ISIN:
|CH0024638212, CH0024638196
|Valorennummer:
|002463821
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
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|2381042
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2381042 12.08.2026 CET/CEST