Ebikon - Der Lift- und Rolltreppenbauer Schindler hat im ersten Halbjahr 2026 währungsbedingt etwas weniger umgesetzt, die Profitabilität aber gesteigert. Mit Blick nach vorn zeigt sich das Management unter anderem wegen der neuen Produktplattform zuversichtlich. Der Umsatz sank im ersten Semester um 2,9 Prozent auf 5,33 Milliarden Franken, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. In Lokalwährungen ergab sich hingegen ein leichtes Plus von 1,4 Prozent. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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