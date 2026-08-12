Meta hat am Montag sein neues, bislang leistungsstärkstes KI-Modell vorgestellt: Muse Spark 1.2. Dieses ist optimiert für autonome Agenten, Coding und komplexe Langzeit-Aufgaben. Gleichzeitig startet Meta mit Muse Glimmer eine neue Modellfamilie, die lokal auf Endgeräten laufen soll. Dahinter steht jedoch deutlich mehr. Die eigentliche Ansage machte Meta mit einem KI-Manifest, in dem Mark Zuckerberg erklärt, wie man OpenAI und Anthropic schlagen will.Den vollständigen Artikel lesen ...
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