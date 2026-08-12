© Foto: Jonathan Raa - NurPhotoCoreWeave verdoppelt den Umsatz, hebt die Prognose an und türmt einen Auftragsberg von 104 Milliarden US-Dollar auf. Die Aktie legt zu, doch Wachstum und Schulden erreichen extreme Dimensionen.Die Zahlen von CoreWeave haben bei Anlegern für Furore gesorgt. Die Aktie sprang nachbörslich am Mittwochmorgen um fast 16 Prozent nach oben. Grund dafür ist, dass der Anbieter von KI-Infrastruktur im zweiten Quartal die Erwartungen übertraf und eine Prognose vorlegte, die den Markt elektrisierte. So schoss der Umsatz im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 112 Prozent auf 2,58 Milliarden US-Dollar hoch. Analysten hatten laut LSEG nur mit 2,56 Milliarden US-Dollar gerechnet. Der bereinigte Verlust …
Enthaltene Werte: US67066G1040,US30303M1027,US21873S1087,CA21874H1010,US84615Q1031,WSOANTHROXXXDen vollständigen Artikel lesen
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