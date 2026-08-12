Neutron Start bremst Aktie aus: Rocket Lab: SpaceX-Konkurrent strauchelt nach Zahlen - ein Grund zur Sorge?

Nach dem Quartalsbericht geriet die Aktie von Rocket Lab zeitweise unter Druck. Die Zahlen waren dabei aber nicht das Problem. Der Starttermin für die Neutron-Rakete sorgte für Unruhe. Ist das wirklich ein Problem?Kaum waren die Zahlen von Rocket Lab veröffentlicht, ging es mit dem Kurs erst einmal bergab. Allerdings wurde das Minus im Laufe des Handelstages deutlich kleiner und die Aktie kratze schon wieder am grünen Bereich. Die Zahlen konnten sich nämlich sehen lassen. Rocket Lab hat im zweiten Quartal operativ kräftig zugelegt. Der Umsatz kletterte auf 234 Millionen US-Dollar und erreichte damit einen neuen Höchststand. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht das einem Anstieg von 62 …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran