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Markus Weingran
12.08.2026 06:27 Uhr
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Neutron Start bremst Aktie aus: Rocket Lab: SpaceX-Konkurrent strauchelt nach Zahlen - ein Grund zur Sorge?

Nach dem Quartalsbericht geriet die Aktie von Rocket Lab zeitweise unter Druck. Die Zahlen waren dabei aber nicht das Problem. Der Starttermin für die Neutron-Rakete sorgte für Unruhe. Ist das wirklich ein Problem?Kaum waren die Zahlen von Rocket Lab veröffentlicht, ging es mit dem Kurs erst einmal bergab. Allerdings wurde das Minus im Laufe des Handelstages deutlich kleiner und die Aktie kratze schon wieder am grünen Bereich. Die Zahlen konnten sich nämlich sehen lassen. Rocket Lab hat im zweiten Quartal operativ kräftig zugelegt. Der Umsatz kletterte auf 234 Millionen US-Dollar und erreichte damit einen neuen Höchststand. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht das einem Anstieg von 62 …

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© 2026 Markus Weingran
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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