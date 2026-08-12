St. Gallen - Die St. Galler Kantonalbank (SGKB) ist im ersten Halbjahr 2026 gewachsen und hat unter dem Strich deutlich mehr verdient. Nun wird das Jahresziel angehoben. Der Geschäftserfolg als Mass für die operative Leistung erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 5,0 Prozent auf 140,5 Millionen Franken, wie die SGKB am Mittwoch mitteilte. Unter dem Strich resultierte ein 5,1 Prozent höherer Reingewinn von 119,9 Millionen. Höherer ZinsenerfolgInsgesamt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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