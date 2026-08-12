Basel - Ein Patient mit rätselhaften Symptomen lässt nicht locker: Er möchte wissen, was nicht stimmt. Doch keine bekannte Diagnose passt. Prof. Dr. Mike Recher erklärt, wie sein Team schliesslich die Ursache für die Beschwerden fand. Und warum sich gerade ein neues Feld an Immunstörungen auftut. Von Angelika Jacobs, Universität Basel Herr Recher, Sie befassen sich in Ihrer Forschung mit seltenen und ungeklärten Störungen des Immunsystems. In einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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