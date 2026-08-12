Der Reiseriese TUI hat heute seine Zahlen für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2025/26 vorgelegt. Während die Zahl der Kunden aufgrund der komplizierten Rahmenbedingungen um drei Prozent auf 9,9 Millionen sank, verringerte sich der Umsatz um sechs Prozent auf 5,8 Milliarden Euro.Der um Sonderposten bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern sank um 27 Prozent auf 234 Millionen Euro. Der Nettogewinn halbierte sich auf rund 83 Millionen Euro. Vorstandschef Sebastian Ebel erklärte im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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