© Foto: KI-generiert mit DALL-EEin kurzer Hoffnungsschimmer an den US-Märkten konnte die Kurse an Ende des Tages nicht im Plus halten. Der DAX nutzt die Vorgaben um verhalten in der Nähe seines ATH in den Tag zu starten. Der Dax dürfte am Mittwoch zunächst kaum verändert in den Handel starten und damit in der Nähe seines Rekordhochs von 26.504 Punkten bleiben. Rund eine Stunde vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,1 Prozent tiefer bei 26.366 Punkten. Am Dienstag hatte der Dax ein neues Allzeithoch erreicht und sein Plus seit Jahresbeginn auf gut acht Prozent ausgebaut. Neue Impulse fehlen zunächst. Während die US-Börsen zuletzt etwas nachgaben, zeigten sich die Märkte in Japan und Südkorea …
Enthaltene Werte: DE0005909006,DE0008469XXX,EU0009652XXX,EU0009658XXX,EU0009658XXX,JP9010C00XXX,DE000ENAG999,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455717,KRD020020XXX,XC0007924XXX,BTC~USD,DE000TUAG505,US86800U3023Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE