Der Versorger E.on hat am Mittwoch seine Bücher für das abgelaufene Quartal geöffnet. Wetterbedingte Verzögerungen bei den Investitionen belasten etwas, dennoch sieht sich der Konzern weiterhin auf Kurs. Die Aktie notiert in einer ersten Reaktion leicht tiefer, der Ausbruch auf ein neues Hoch lässt noch auf sich warten.E.on hat im ersten Halbjahr das bereinigte EBITDA leicht von 5,3 auf 5,4 Milliarden Euro gesteigert. Der bereinigte Nettogewinn legte ebenfalls von 1,8 auf 1,9 Milliarden Euro zu. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär