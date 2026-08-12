DJ Jenoptik nach starkem 2. Quartal optimistischer für 2026

DOW JONES--Jenoptik hat im zweiten Quartal den Gewinn deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert. Die operative Rendite kletterte noch stärker als Analysten erwartet hatten. Zudem verzeichnete das Unternehmen ein Orderplus von über einem Drittel. Beim Ausblick für das Gesamtjahr ist das im TecDAX notierte Unternehmen optimistischer geworden.

Der Umsatz stieg laut Mitteilung in den drei Monaten um 3 Prozent auf 262,0 Millionen Euro. Das EBITDA kletterte überproportional um 28 Prozent auf 54,5 Millionen Euro, die entsprechende Marge betrug 20,8 (16,7) Prozent. Analysten haben im Konsens nur mit einer operativen Rendite von 18,6 Prozent gerechnet. Das Konzernergebnis nach Steuern erreichte 23,0 Millionen Euro, ein Plus von 43 Prozent.

Für das laufende Jahr ist Jenoptik optimistischer: Wegen der positiven Entwicklung vor allem im Halbleiterausrüstungsbereich erwartet das Unternehmen ein Umsatzplus in der oberen Hälfte der bisherigen Prognosespanne sowohl beim Umsatz (bisher: Wachstum im einstelligen Prozentbereich) als auch bei der EBITDA-Marge (bisher 19,0 bis 21,0 Prozent).

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August 12, 2026 01:37 ET (05:37 GMT)

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