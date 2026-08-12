Die Unternehmen Sungrow und BRC Solar erweitern ihre Zusammenarbeit. Nun sind die neuen BRC-M605-M-Optimierer für die Wechselrichter der Sungrow-SHT-Serie freigegeben. Die BRC Solar GmbH, ein deutscher Hersteller von Leistungsoptimierern für Solarmodule arbeitet mit dem Wechselrichterhersteller Sungrow zusammen. Der neue RC M605-M Optimierer ist nun für die Wechselrichter der Sungrow-SHT-Serie freigegeben. Die Freigabe bestätigt die technische Kompatibilität zwischen den Solarmodul-Leistungsoptimierern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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