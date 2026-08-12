DJ PTA-News: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS TECHNOLOGIES steigert Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr 2026

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS TECHNOLOGIES steigert Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr 2026

Kahl am Main (pta000/12.08.2026/08:00 UTC+2)

Pressemeldung

SINGULUS TECHNOLOGIES steigert Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr 2026

Kahl am Main, 12. August 2026

• Umsatz- und Ergebniswachstum im ersten Halbjahr • Refinanzierung durch strategischen Partner stärkt die Finanzierungsbasis • Bruttomarge über Vorjahreswert • SINGULUS TECHNOLOGIES übernimmt die Geschäftsaktivitäten der vormaligen MASS GmbH • Prognose für das Gesamtjahr 2026 bestätigt

Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG hat das erste Halbjahr 2026 mit einer verbesserten Geschäftsentwicklung abgeschlossen. Umsatz, Ergebnis und Auftragseingang konnten gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesteigert werden.

Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 auf 45,3 Mio. EUR (Vorjahr: 31,3 Mio. EUR). Das EBIT verbesserte sich auf 2,7 Mio. EUR nach -1,3 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Die Bruttomarge erhöhte sich auf 33,5 % (Vorjahr: 31,9 %). Der Auftragseingang stieg auf 37,9 Mio. EUR (Vorjahr: 21,1 Mio. EUR). Der Auftragsbestand lag zum 30. Juni 2026 bei 55,1 Mio. EUR, die frei verfügbare Liquidität betrug 6,8 Mio. EUR (31. Dezember 2025: 6,2 Mio. EUR). Im ersten Halbjahr bewegt sich die Bruttomarge über dem Vorjahresniveau und betrug 33,5 % (Vorjahr: 31,9 %).

Mit einer im März 2026 vereinbarten Zusammenarbeit mit einem weltweit führenden Technologieunternehmen hat SINGULUS TECHNOLOGIES einen wichtigen Meilenstein erreicht. In diesem Zusammenhang wurde die Unternehmensfinanzierung neu aufgestellt. Markus Ehret, Vorstand der SINGULUS TECHNOLOGIES: "Die bisherige Unternehmensanleihe sowie bestehende Darlehen wurden vollständig zurückgeführt und durch eine neue, langfristig angelegte Finanzierung ersetzt. Damit verfügt SINGULUS TECHNOLOGIES über eine nachhaltig gestärkte Finanzierungsbasis und zusätzlichen Spielraum für die konsequente Umsetzung unserer Wachstumsstrategie." Im Rahmen der Partnerschaft wurde bereits ein erster Auftrag im Bereich Solar im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erteilt.

Das Halbleitersegment entwickelte sich im ersten Halbjahr positiv. SINGULUS TECHNOLOGIES erhielt Aufträge für die etablierte modulare Vakuum-Beschichtungsplattform TIMARIS, unter anderem von Industriepartnern in der Sensorik, sowie zur Erweiterung einer Forschungsanlage für Sensor- und Spintronik-Anwendungen. Damit unterstreicht das Unternehmen seine führende Position bei Beschichtungsanlagen für Sensoren, magnetische Schichten und weitere spezialisierte Halbleiteranwendungen.

Im Life Science Segment arbeitet SINGULUS TECHNOLOGIES gemeinsam mit Kunden an der MEDLINE-Plattform, um diese zukünftig als integrierte Lösung in der Anlagentechnik anbieten zu können. Außerdem baut das Unternehmen im Bereich der dekorativen Beschichtungen seine Anwendungsfelder mit Kunden aus, z. B. mit einem führenden französischen Kosmetikhersteller sowie europäischen Produktionsunternehmen.

SINGULUS TECHNOLOGIES übernimmt die Geschäftsaktivitäten der vormaligen MASS GmbH, Anröchte

Die MASS GmbH mit Sitz in Anröchte (Nordrhein-Westfalen) ist ein etablierter Spezialist für Anlagen zur Leiterplattenfertigung sowie für industrielle Thermoprozess- und Trocknungstechnologien. Mit der Übernahme der Geschäftsaktivitäten der vormaligen MASS GmbH erweitert SINGULUS TECHNOLOGIES gezielt sein Technologieportfolio für die Elektronik- und Leiterplattenindustrie und stärkt seine Kompetenz im Bereich anspruchsvoller Produktionsprozesse.

Triumph-Aktienverkauf

Im Zusammenhang mit dem angekündigten Verkauf des von der Triumph Science and Technology Group Co., Ltd. gehaltenen Aktienpakets wurde die erste Phase des Bieterverfahrens abgeschlossen. Nach Angaben von Triumph werden die eingegangenen Angebote derzeit geprüft. Über den weiteren Verlauf des Prozesses wird SINGULUS TECHNOLOGIES entsprechend informieren.

Prognose für das Gesamtjahr 2026 bestätigt

Der Vorstand bestätigt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Erwartet werden Umsatzerlöse von rund 83 Mio. EUR sowie ein positives EBIT im unteren einstelligen Millionenbereich.

Lars Lieberwirth, Vorstand der SINGULUS TECHNOLOGIES: "Wir arbeiten intensiv an der Realisierung wichtiger Wachstumsprojekte und werden die strategische Entwicklung zur Verfahrenskombination unserer Technologiefelder für nasschemische Prozesse und Vakuumtechnologien konsequent fortsetzen."

SINGULUS TECHNOLOGIES - Synergien in Beschichtungstechnik und Nasschemie SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt und baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente Produktionsprozesse in der Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung, die weltweit in den Märkten Photovoltaik, Halbleiter, Medizintechnik, Verpackung, Glas & Automotive sowie Batterie & Wasserstoff zum Einsatz kommen.

Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens zählen Verfahren der Beschichtungstechnik (Kathodenzerstäubung/PVD/ Sputtering, PECVD, Aufdampfen), Oberflächenbehandlung sowie nasschemische und thermische Produktionsverfahren.

SINGULUS TECHNOLOGIES sieht Nachhaltigkeit als Chance, sich mit innovativen Produkten zu positionieren. Im Fokus stehen Umweltbewusstsein, die effiziente Nutzung von Ressourcen sowie die Vermeidung unnötiger CO2-Belastung.

Bei SINGULUS TECHNOLOGIES hat eine verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung einen hohen Stellenwert.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, 63796 Kahl/Main WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5

Kontakt: Maren Schuster, Investor Relations Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279 Bernhard Krause, Unternehmenssprecher Tel.: +49 (0) 172 833 2224 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de

www.singulus.de

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Singulus Technologies Aktiengesellschaft Hanauer Landstraße 103 63796 Kahl am Main Deutschland Ansprechpartner: Bernhard Krause Tel.: +49 172 833 2224 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de Website: www.singulus.de ISIN(s): DE000A1681X5 (Aktie) DE000A2AAXXX (Anleihe) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1786514400732 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 12, 2026 02:01 ET (06:01 GMT)