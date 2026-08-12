Liestal - Die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) ist im ersten Halbjahr 2026 gewachsen und hat auch mehr verdient. Die Vergleichszahlen des Vorjahreszeitraums waren allerdings noch von den Turbulenzen um die inzwischen eingestellte Bankentochter Radicant geprägt gewesen. Der Gewinn auf Konzernstufe lag im ersten Semester bei 96,5 Millionen Franken, wie die BLKB am Mittwoch mitteilte. Im Vorjahr hatte die Bank noch einen Halbjahresgewinn von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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