Zug - Bankkonten, Zahlungen und Wertschriften verwalten wir längst in einer zentralen Anwendung. Bei Versicherungen sieht die digitale Realität anders aus: Die meisten Menschen besitzen mehrere Policen, doch nur wenige wissen genau, welche Risiken tatsächlich gedeckt sind, wo Ausschlüsse bestehen und ob Preis und Leistung noch zur persönlichen Situation passen. Die K2G Holding AG aus Baar will diese Lücke mit MyGenny schliessen. Die öffentliche Produktvorschau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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