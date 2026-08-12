Zürich - Der weltweite Ausbau von Rechenzentren schreitet mit hohem Tempo voran und macht die Anlagen zunehmend zu kritischer Infrastruktur. Bis 2030 entfallen mehr als 60 Prozent der neu geschaffenen Kapazitäten auf die USA und China. Gleichzeitig rückt die Klimaresilienz stärker in den Fokus, da fast 80 Prozent der weltweiten Rechenzentrumskapazitäten Naturgefahren ausgesetzt sind. Parallel dazu wächst der Versicherungsmarkt für Rechenzentren dynamisch: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab