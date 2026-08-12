thyssenkrupp nucera liefert im dritten Quartal 2025/2026 ein gemischtes Bild. Der Auftragseingang steigt deutlich, das Chlor-Alkali-Geschäft wächst kräftig und die Bilanz bleibt komfortabel. Gleichzeitig kämpft das Unternehmen weiter mit einem schwachen Wasserstoffgeschäft, hohen Verlusten im gH2-Segment und zusätzlichen Belastungen aus der strategischen Neuausrichtung bei der SOEC-Technologie. Für Anleger ist vor allem entscheidend, dass die Jahresprognose erneut angepasst wurde. Der erwartete Konzernverlust fällt nun deutlich höher aus als bislang angenommen. Auftragseingang steigt deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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