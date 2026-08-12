Die Q3-Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2026 von tk nucera lagen im Einklang mit den vorläufigen Zahlen, wobei schwächere Einnahmen aus grünem Wasserstoff durch bessere Bruttomargen, Kostenbewusstsein und ein widerstandsfähiges Chloralkali-Geschäft ausgeglichen wurden. Während die Cash-Generierung weiterhin schwach blieb, profitiert das Unternehmen weiterhin von einer sehr soliden Bilanz und hohen Nettobarmitteln. Erfreulicherweise hat sich der Auftragsmomentum erheblich verbessert, unterstützt durch das Großprojekt in Spanien, was unterstreicht, dass große Wasserstoffprojekte schnell zurückkehren können, sobald Investitionsentscheidungen getroffen werden. Das Management hat auch die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 nach der Entscheidung, die proprietäre SOEC-Massenproduktion einzustellen, eingegrenzt. Wir betrachten diesen Schritt als strategisch sinnvoll, da er die Kapitaldisziplin verbessert und den Fokus auf Kerntechnologien schärft. Wir passen unsere Schätzungen für das Geschäftsjahr 2026 leicht an, um die verfeinerte Prognose und einmalige Effekte im Zusammenhang mit SOEC zu berücksichtigen, während wir unsere mittelfristigen Annahmen unverändert lassen. Wir bestätigen unser BUY-Rating und das Kursziel von 15,00 EUR. Am 15. September wird das Unternehmen tiefere Einblicke in seine Aussichten auf unserer Online-Konferenz "Future of Energy" geben, für die eine kostenlose Registrierung hier verfügbar ist: https://research-hub.de/events/registration/2026-09-15-11-00/NCH2-GR Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/thyssenkrupp-nucera-ag-co-kgaa





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