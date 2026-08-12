Unterföhring (ots) -An einem Sonntagabend völlig überraschend 100.000 Euro live im Fernsehen gewinnen? Möglich! In dieser ProSieben-Show kann jeder in kürzester Zeit vom Zuschauer zum Kandidaten werden. Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf sind wieder in ganz Deutschland unterwegs und spielen "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)".Ab Sonntag, 20. September 2026, schlagen die beiden ihr mobiles Quiz-Zelt im Herbst wieder an den unterschiedlichsten und unmöglichsten Orten auf. Wo genau? Das wissen bis zum Start der Live-Show nur die Locationscouts Joko & Klaas. Jeder aus dem Umkreis kann dann am sehr guten Quiz teilnehmen und die hohe Gewinnsumme mit nach Hause nehmen.Das ist der Weg zur hohen GewinnsummeTeamwork und Wissen oder die Bereitschaft zum Zocken sind nötig, um "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" für sich zu entscheiden und sich gegen die Mitspielerinnen und Mitspieler durchzusetzen. Drei Personen treten in 25 Quizrunden an. Wer richtig antwortet, bringt die ganze Gruppe eine Stufe weiter. Wer falsch antwortet, fliegt raus und wird durch die nächste Kandidatin oder den nächsten Kandidaten ersetzt. Antwortet keiner, müssen alle drei Spieler:innen die Show verlassen. Wer die 25. Quizfrage am Ende korrekt beantwortet, gewinnt 100.000 Euro.Produziert wird "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" von der Florida Entertainment GmbH im Auftrag von ProSieben."Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" - vier Folgen diesen Herbst, ab Sonntag, 20. September 2026, um 20:15 Uhr live auf ProSieben oder streamen auf JoynPressekontakt:Kevin Körberphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingIsabella Toennesphone: +49 (0) 89 95 07 - 1172email: isabella.toennes@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6331723