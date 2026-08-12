München (ots) -- Nicole und Sascha Fingerhuth gehen mit einem Jeff-Bezos-Double auf Promi-Tour durch Venedig- Schreckmoment im Wasserpark: Roman verliert die Kinder und stellt sich seiner Höhenangst- Neue Folgen "Bella Italia - Camping auf Deutsch" ab 12. August 2026, immer mittwochs um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Jeff Bezos oder doch nur sein Doppelgänger? Nicole und Sascha Fingerhuth gehen in Venedig auf Promijagd und sorgen gemeinsam mit einem täuschend echten Bezos-Double für jede Menge Wirbel. Auf dem Marina di Venezia wird es für Roman Nawrot im Wasserpark plötzlich ernst, als die Adoptivzwillinge Melodie und Romeo verschwinden. Außerdem müssen Angelika und Peter ihre erste Nacht auf dem Campingplatz ohne Strom verbringen. Neue Folgen "Bella Italia - Camping auf Deutsch" ab 12. August 2026, immer mittwochs um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Für Nicole und Sascha Fingerhuth steht der Ausflug nach Venedig ganz im Zeichen der Promihochzeit des Jahres. Gemeinsam mit Nadine und Tschumbl hoffen sie darauf, Jeff Bezos oder einen der zahlreichen internationalen Gäste zu Gesicht zu bekommen. Tatsächlich scheint sich ihr Wunsch zunächst zu erfüllen - doch der vermeintliche Amazon-Gründer entpuppt sich als verblüffend echtes Double. Kurzerhand spielen die Fingerhuths mit und begleiten den Doppelgänger als selbst ernannte Bodyguards durch die Stadt. Die Passanten staunen nicht schlecht und halten den falschen Bezos tatsächlich für das Original. Bekommen Nicole und Sascha am Ende vielleicht sogar doch noch den echten Jeff Bezos zu Gesicht?Auch Daniel und Roman Nawrot erleben ihren Campingurlaub auf ganz unterschiedliche Weise. Während Roman den Wohnwagen mit Kunstblumen liebevoll dekoriert und das Campingleben in vollen Zügen genießt, kann Daniel mit dem ganzen Aufwand wenig anfangen. Für den Camping-Skeptiker bleibt der Urlaub zunächst eine echte Herausforderung. Im Wasserpark des Marina di Venezia kommt es dann zu einem kurzen Schreckmoment: Roman verliert die Adoptivzwillinge Melodie und Romeo zwischenzeitlich aus den Augen. Nachdem die beiden wohlbehalten wiedergefunden wurden, steht für Roman die nächste Mutprobe an. Gemeinsam mit den Kindern überwindet er seine Höhenangst und wagt sich auf die Wasserrutschen.Für Angelika und Peter beginnt der Urlaub dagegen mit einer unerwarteten Panne. Weil auf ihrem vorherigen Campingplatz Wasser in den Stromverteiler gelaufen ist, müssen sie auf dem Marina di Venezia improvisieren. Doch das Stromkabel ihres Wohnwagens ist zu kurz, um den Anschluss zu erreichen. Die Folge: Die erste Nacht verbringen sie ohne Strom, ohne Licht und Klimaanlage und ohne den gewohnten Komfort.Neue Folgen "Bella Italia - Camping auf Deutsch" ab 12. August 2026, immer mittwochs um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die Sendung wird von STORYHOUSE produziert.Mehr Informationen und Bildmaterail gibt es im Media Hub: Bella Italia - Camping auf Deutsch - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/bella-italia-camping-auf-deutsch)Über "Bella Italia - Camping auf Deutsch":Der Campingplatz Marina di Venezia ist als größter Campingplatz Europas ein ganz besonderer Mikrokosmos. Mehr als 12.000 Camper kommen jedes Jahr hierher, die meisten von ihnen sind deutsche Gäste. Mit einem riesigen Wasserpark, Restaurants und Supermärkten bietet der Platz viel Abwechslung und einen Blick auf die Lagunenstadt Venedig. Die Doku-Soap "Bella Italia - Camping auf Deutsch" begleitet die Urlauber in der schönsten Zeit des Jahres und zeigt die facettenreichen Erlebnisse der Gäste - von großen Freuden und glücklichen Momenten bis hin zu den kleinen und großen Dramen, die sich im Urlaub abspielen können.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6331722