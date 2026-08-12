Ein internationales Team von Wissenschaftlern hat eine Literaturrecherche zu den jüngsten Fortschritten und Zukunftsaussichten für Schlüsselkomponenten von Natrium-Ionen-Batterien durchgeführt. Diese speichern und geben Energie ab, indem sie während des Lade- und Entladevorgangs Natriumionen über einen Elektrolyten zwischen Kathode und Anode hin- und herbewegen. Sie gelten als attraktive Alternative zu Lithium-Ionen-Batterien, da Natrium reichlich vorhanden ist und geografisch gleichmäßiger verteilt ist. "Der wachsende Bedarf an erschwinglichen und nachhaltigen Energiespeicherlösungen in wichtigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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