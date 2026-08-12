Photovoltaik ist längst keine Nischentechnologie mehr. Mit dem wachsenden Anteil erneuerbarer Energien wird zunehmend entscheidend, wann Strom erzeugt, verbraucht, gespeichert oder ins Netz abgegeben wird. Eine Solaranlage, die mittags bei einem Überangebot ungebremst einspeist, hilft dem Stromsystem weniger als eine Anlage, die Überschüsse speichert und später nutzbar macht. Intelligent gesteuerte Heimspeicher können Strom bei hoher Verfügbarkeit aufnehmen und ihre Einspeisung an den Markt anpassen. Dass die Bundesregierung die Marktintegration privater Solaranlagen stärker in den Mittelpunkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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