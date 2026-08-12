Im anhaltend freundlichen Marktumfeld ragt die Aktie von TKMS am Mittwoch noch einmal positiv heraus. Der Marineschiffbauer hat seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben und sorgt damit für Euphorie bei den Anlegern. Rund zehn Prozent legt der MDAX-Titel im frühen Handel zu und nähert sich wieder dreistelligen Kursregionen.TKMS hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/26 den Umsatz um 19 Prozent auf knapp 1,9 Milliarden Euro gesteigert. Das bereinigte EBIT kletterte um 12 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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