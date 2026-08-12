Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit leichten Verlusten in den Handel gestartet. Dämpfend wirken dabei die Vorgaben aus den USA, während die Märkte in Asien überwiegend Gewinne dank starker Tech-Werte verzeichneten. Derweil kam es wieder zu einer Verhärtung der Fronten im Iran-Krieg und damit steigenden Ölpreisen. Zudem dürfte sich niemand vor den US-Inflationsdaten für Juli am Nachmittag aus der Deckung wagen, heisst es am Markt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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