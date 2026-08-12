Zürich - In der Schweiz hat sich die Zahl der Konkursfälle von Firmen im ersten Halbjahr 2026 massiv erhöht. Die Zunahme ist teils wirtschaftlich begründet und teils einer Gesetzesänderung geschuldet. Denn seit Anfang 2025 sind öffentliche Gläubiger wie Steuer- und Sozialversicherungsbehörden verpflichtet, offene Forderungen konsequenter über Betreibungsverfahren durchzusetzen. Dies erkläre einen Teil des Anstiegs, teilte der Wirtschaftsinformationsdienst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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