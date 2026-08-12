Berlin - Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) lehnt eine Ausweitung der Lenk- und Ruhezeiten für Lkw-Fahrer ab.



Nach der Lockerung des Lkw-Sonntagsfahrverbots in einigen Bundesländern wolle er die Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer nicht ausweiten: "Da gibt es keine Änderung", sagte Bilger den Sendern RTL und ntv. Es sei zwar ein Vorschlag, der auch von den Logistikunternehmen gekommen sei. Er habe aber auch die Situation der Kraftfahrer im Blick. "Die haben einen harten Job."



Nun werde mehr Flexibilität eingefordert, wenn man auch am Sonntag unterwegs sei, um die befürchteten Versorgungsengpässe zu vermeiden. Deswegen müsse man bei solchen Diskussionen auch die Lage der Kraftfahrer im Blick haben. Man prüfe aber alle Vorschläge, die auch von den Unternehmen gemacht worden seien, die beim Spitzentreffen in der vergangenen Woche in Bonn zusammengekommen seien. "Wir haben uns jetzt mal auf das konzentriert, was wir kurzfristig als Ministerium machen können und auch vieles davon in enger Abstimmung mit den Ländern", so Bilger.





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