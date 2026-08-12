Seit Jahresbeginn dümpelte die Vestas-Aktie lustlos in einem Seitwärtstrend vor sich hin. Doch am Mittwochmorgen gibt das Papier des dänischen Windkraftanlagenherstellers mit einem Kurssprung von +19% ein massives Lebenszeichen von sich und springt auf ein neues 2-Jahreshoch. Was gibt der Vestas-Aktie heute so viel Rückenwind und sollten Anleger jetzt noch investieren? Grandiose Zahlen Grund für das heutige Kursfeuerwerk der Vestas-Aktie ist die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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