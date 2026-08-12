© Foto: Rainer Jensen - dpaTUI verfehlt beim operativen Gewinn die Erwartungen, die Nettoschulden steigen und das Veranstaltergeschäft rutscht ins Minus. Hoffnung macht ausgerechnet der jüngste Buchungsschub für den Sommer.TUI hat im dritten Geschäftsquartal deutlich weniger verdient als erwartet - die Aktie reagiert mit Verlusten. Am Mittwochmorgen fällt das Papier um bis zu 3,7 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis brach von April bis Juni um 27 Prozent auf rund 234 Millionen Euro ein. Analysten hatten laut LSEG mit etwa 275 Millionen Euro gerechnet. Der Umsatz sank um gut sechs Prozent auf 5,82 Milliarden Euro und damit ebenfalls stärker als erwartet. Besonders schwach entwickelte sich das Geschäft mit …
Enthaltene Werte: US0970231058,DE000TUAG505Den vollständigen Artikel lesen
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