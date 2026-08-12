Oslo - Der norwegische Staatsfonds hat im ersten Halbjahr einen Rekordgewinn von umgerechnet 150 Milliarden Franken erzielt. Rückenwind erhielt der weltgrösste Staatsfonds vor allem von steigenden Aktienkursen und asiatischen Technologiewerten. Der Gewinn belief sich auf 1,753 Billionen norwegische Kronen und war damit in Landeswährung so hoch wie noch nie. Dies entspricht einer Rendite von 9,4 Prozent. Dabei holte der Fonds im zweiten Quartal kräftig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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