Root - Der Schweizer Detailhandel hat im ersten Semester 2026 mehr umgesetzt. Der Umsatz stieg nominal um 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie das Marktforschungsunternehmen NielsenIQ (NIQ) am Mittwoch mitteilte. Zur positiven Entwicklung trugen beide Hauptsegmente bei: Der Bereich Food/Nearfood legte um 2,5 Prozent zu, während der Nonfood-Sektor mit 2,7 Prozent leicht stärker wuchs. Ein wesentlicher Wachstumstreiber blieb insgesamt der Onlinehandel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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