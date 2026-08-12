© Foto: Frank Molter - dpaTKMS hat die Prognose erneut angehoben, beim operativen Gewinn die Erwartungen geschlagen und sitzt auf 20,1 Milliarden Euro Aufträgen. Und Kanada und Indien könnten den Boom erst richtig groß machen.TKMS erhöht zum zweiten Mal innerhalb von sechs Monaten seine Jahresprognose - und Anleger greifen kräftig zu. Die Aktie des Kriegsschiffbauers liegt am Mittwochvormittag mehr als 14 Prozent im Plus. Für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr erwartet TKMS nun ein Umsatzwachstum von 10 bis 12 Prozent. Bislang waren lediglich 2 bis 5 Prozent angepeilt. Die bereinigte EBIT-Marge soll bis zu 6,5 Prozent erreichen. Die ersten neun Monate liefern Rückenwind: Der Umsatz stieg um 19 Prozent auf …
Enthaltene Werte: DE000TKMS001Den vollständigen Artikel lesen
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