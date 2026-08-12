Die TKMS-Aktie schießt am Mittwoch zweistellig nach oben. Der deutsche Marineschiffbauer hat seine Jahresprognose erneut angehoben, die Erwartungen beim operativen Gewinn übertroffen und verfügt inzwischen über einen Auftragsbestand von 20,1 Milliarden Euro. Gleichzeitig könnten weitere internationale Großaufträge für zusätzlichen Schub sorgen.TKMS hebt Prognose erneut an Für das laufende Geschäftsjahr erwartet TKMS nun ein Umsatzwachstum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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