K+S blickt nach einem starken Q2 zuversichtlicher auf das Gesamtjahr. Vor allem die hohe Nachfrage nach Kali und die positive Preisentwicklung stimmen den Konzern optimistisch. "Im zweiten Quartal war die Nachfrage nach Kali hoch. Die Preise entwickelten sich positiv und wir konnten mehr produzieren als im Vorjahr", erklärte CEO Christian Meyer.Für das Gesamtjahr erwartet Meyer nun ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 680 bis 760 Millionen Euro. Bislang hatte das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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