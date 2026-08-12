Zürich - Die Schweizer Pensionskassen haben im Juli im Durchschnitt eine negative Rendite erzielt. Die über 100 von der UBS analysierten Vorsorgeeinrichtungen erwirtschafteten nach Abzug von Gebühren im Durchschnitt eine Anlageperformance von -0,22 Prozent. Dabei reichten die Renditen der einzelnen Kassen im Berichtsmonat von -2,13 bis +1,02 Prozent, wie die UBS am Mittwoch mitteilte. Die durchschnittliche Performance in den einzelnen Anlageklassen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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