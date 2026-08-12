FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 12.08.2026 - 11.00 am
- BERENBERG CUTS CLS HLDGS PRICE TARGET TO 51 (58) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS RASPBERRY WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 670 PENCE - CITIGROUP CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1510 (1560) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1820 (1830) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 2500 (2300) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 780 (770) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 1090 (990) PENCE - 'BUY' - CORRECTED/KEPLER CHEUVREUX STARTS INTERMEDIATE CAPITAL WITH 'BUY' - PRICE TARGET 2870 P - DAVY CUTS GREGGS TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 1800 (1730) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS BUNZL TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 3000 (2950) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES HAMMERSON PRICE TARGET TO 395 (370) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SHAFTESBURY PT TO 195 (185) PENCE - 'BUY' - EXANE BNP RAISES SERCO GROUP TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 325 (315) PENCE - JEFFERIES CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 2380 (2394) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS DRAX GROUP PRICE TARGET TO 870 (920) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 1590 (1591) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 101 (102) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES DOMINO'S PIZZA PRICE TARGET TO 167 (145) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES OCADO PRICE TARGET TO 290 (245) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 190 (180) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX RAISES MELROSE INDUSTRIES TO 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS WIZZ AIR TO 'UNDERWEIGHT' (EW) - PRICE TARGET 800 (860) PENCE - RBC RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 3950 (3450) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SHORE CAPITAL CUTS TESCO TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 480 (525) PENCE - UBS CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 86 (87) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 4300 (4000) PENCE - 'BUY'
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