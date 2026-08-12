Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die BHB Brauholding AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12.) in einem von einer schwachen Konjunktur- und Konsumstimmung geprägten Marktumfeld einen Umsatz von 8,37 Mio. Euro (HJ 2025: 8,51 Mio. Euro) erzielt. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen im Einklang mit der stabilen Umsatzentwicklung ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 0,86 Mio. Euro nahezu auf Höhe des Vorjahreszeitraums erzielt. Parallel hierzu sei das EBIT aufgrund von geringeren Abschreibungen leicht auf 0,05 Mio. Euro (HJ 2025: 0,04 Mio. Euro) gestiegen. Unter weiterer Berücksichtigung von Finanzierungs- und Steuereffekten habe das Unternehmen mit 0,05 Mio. Euro ein positives Nachsteuerergebnis erzielt, welches damit leicht über dem Nettoergebnis des Vorjahreszeitraums von 0,03 Mio. Euro gelegen habe. Der leichte Ergebnisanstieg sei aber hauptsächlich dem leicht verbesserten Finanzergebnis geschuldet. Zudem habe die BHB-Gruppe ihre bisherige Unternehmensguidance für das aktuelle Geschäftsjahr 2026 bestätigt. Demnach rechne das Management mit Brutto-Umsatzerlösen (Erlöse inkl. Biersteuer) von rund 17,90 Mio. Euro, inklusive einer Prognosebandbreite von plus-minus 5 Prozent. Dementsprechend peile BHB für das aktuelle Geschäftsjahr konkret mit Bruttoumsätze von 17 bis 18,80 Mio. Euro. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel von 3,15 Euro und vergeben unverändert das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 12.08.2026, 11:30 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 12.08.2026 um 08:54 Uhr fertiggestellt und am 12.08.2026 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=4ad6a3532cc72a75eba0ac1966bfc65b

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.



