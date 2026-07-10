Na dann schon mal ein Prost! Eine Zinsurkunde für die "Behausung der Bürger Ursula und Hans Hiltwein vom Samstag nach Willibald 1527" gilt als frühester Nachweis der Herrnbrauerei, denn darin wurde die benachbarte Herrnbräu als Prewhaus (Brauhaus) bezeichnet. Die Herrnbräu, heute unter dem Dach der BHB Brauholding Bayern-Mitte (BHB), feiert demnach im kommenden Jahr ihr 500-jähriges Bestehen. Über die Festlichkeiten und Aktionen zu diesem Jubiläum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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