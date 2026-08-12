Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch einen Tag nach seinem neuen Rekordhoch einen recht klaren Rücksetzer gemacht. Der weiter ungelöste Nahostkonflikt und damit steigende Ölpreise machten es den eher klassischen Unternehmen hierzulande schwer, hiess es am Markt. Generell sei immer deutlicher ein Auseinanderdriften zwischen Technologie-Aktien und «dem Rest» zu erkennen, erklärte ein Börsianer. Am Nachmittag steht dann mit den US-Inflationsdaten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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