Bern - Der Berner Energiekonzern BKW senkt die Strompreise in der Grundversorgung zum wiederholten Mal. Ein typischer Vierpersonenhaushalt zahlt ab 2027 rund 7,6 Prozent weniger Stromkosten. Für einen Haushalt in einer Fünfzimmerwohnung mit Elektroherd und Tumbler sowie einem Jahresverbrauch von 4500 Kilowattstunden, ein sogenanntes H4-Verbrauchsprofil, beträgt die Ersparnis in etwa 7,90 Franken pro Monat. Im Jahr macht das rund 95 Franken aus, wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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