Deutschlands Mittelstand zeigt im Außenhandel ein gespaltenes Bild: Während die Importzahlen 2024 zulegten, gingen die Exporte zurück. Das geht aus der jährlichen Auswertung der Eurostat-TEC-Statistik durch das Institut für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn hervor.
Auf der Einfuhrseite wuchs die Zahl importierender KMU auf rund 859.000 - ein Zuwachs von 2,6 Prozent gegenüber 2023. Damit stellen kleine und mittlere Unternehmen 98,3 Prozent aller Importeure in Deutschland, insgesamt führte jedes vierte KMU Waren aus dem Ausland ein. Beim Volumen behalten Großunternehmen die Oberhand: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Auf der Einfuhrseite wuchs die Zahl importierender KMU auf rund 859.000 - ein Zuwachs von 2,6 Prozent gegenüber 2023. Damit stellen kleine und mittlere Unternehmen 98,3 Prozent aller Importeure in Deutschland, insgesamt führte jedes vierte KMU Waren aus dem Ausland ein. Beim Volumen behalten Großunternehmen die Oberhand: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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