Nach dem kräftigen Rücksetzer hat dieser Medtech-Konzern einen Boden ausgebildet. Jetzt nimmt die Aktie wieder Fahrt auf - und vor allem die Verbindung aus operativer Wende und KI-Fantasie macht die Story brisant. Noch fehlt ein entscheidender charttechnischer Schritt, doch genau der könnte die nächste Etappe einläuten.Fundamental kommt vieles zusammen: Die Prognose wurde angehoben, etablierte Geschäftsbereiche liefern weiterhin Wachstum und eine milliardenschwere Übernahme erweitert das Portfolio ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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