Seit 2023 verkauft Aira Wärmepumpen auf dem deutschen Markt, später kamen Photovoltaik-Module hinzu. Nun erweitert das schwedische Unternehmen sein Angebot um einen Wechselrichter und einen Batteriespeicher zu einem integrierten Home Energy System. Der Speicher namens Aira Power Store bietet eine Kapazität von sieben bis 20 Kilowattstunden. Er kann sowohl Solar- als auch Netzstrom laden. Der dreiphasige 15-Kilowatt-Wechselrichter Aira Power Hub plant, prognostiziert und steuert den Energiefluss zwischen Photovoltaik-Modulen, Netz, Wärmepumpe und Batteriespeicher. Das geschieht mithilfe der Steuersoftware ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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