Spotify markiert KI-Profile künftig deutlich und nimmt sie aus allen automatischen Empfehlungen. Was sich für Hörerinnen und Hörer jetzt ändert. Der Musikstreaming-Gigant Spotify möchte den Vormarsch der KI-Musik in seinem Dienst stoppen. Zukünftig würden Profile von Interpreten gekennzeichnet werden, die mit Künstlicher Intelligenz erstellt wurden, kündigte das Unternehmen in Stockholm an. Zur Eindämmung der KI-Musik setzt der Weltmarktführer künftig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n