Für den DAX gilt es heute. Im weiteren Tagesverlauf steht in den USA die Veröffentlichung der aktuellen Verbraucherpreisdaten an. Die Entwicklung der Kernrate dürfte den Aktienmärkten den Weg weisen. Fallen die Daten besser aus, als erwartet, könnte die aktuelle Rallye im deutschen Leitindex einen weiteren Schub bekommen. Sollte die Kernrate hingegen deutlich über den Erwartungen liegen, könnte sich das Bild an den Aktienmärkten massiv eintrüben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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